Новосибирские власти оценили стоимость капремонта Октябрьского моста

Стоимость капремонта Октябрьского моста в Новосибирске оценивается более чем в 1,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова.

По словам заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова, ориентировочная стоимость капитального ремонта Октябрьского моста составит свыше 1,5 млрд рублей.

«Проектная документация сейчас находится в экспертизе, в этом году, уверен, результаты опубликуют <…> и сможем приступить к следующим этапам. Ориентировочная стоимость капремонта — более 1,5 млрд рублей», — сказал Клемешов.

Напомним, решение отремонтировать Октябрьский мост в Новосибирске было принято после того, как в мае этого потребовала прокуратура. Тендер на разработку проектно-сметной документации (ПСД) моста объявили еще в феврале текущего года, начальная цена работ составила 28,4 млн рублей, однако в ПСД объекта, которую подготовила компания «Трансстройпроект», выявили недочеты.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 августа, отремонтировать мост за один год не удастся. В 2021 году муниципалитет планирует отремонтировать асфальтовое покрытие объекта, однако капремонт мостового сооружения будут проводить в «другие периоды». Позже, в сентябре, Анатолий Локоть вновь сообщил о том, что капитальный ремонт Октябрьского моста отложен на неопределенный период.

«Капитальный ремонт моста придется отложить из-за серьёзных финансовых проблем. Речь идёт о более чем миллиарде рублей, которые нужны, чтобы его отремонтировать», — сказал глава города, отметив, что объект включает в себя сложную дорожную инфраструктуру. К тому же, стоит учитывать расширение дамбы.

Отметим, стоимость ремонта существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части Октябрьского моста и предмостовой площади составит 43,39 млн рублей. Контракт на проведение работ заключили с компанией «СтройСити».