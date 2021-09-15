В Новосибирске выбрали подрядчика для ремонта Октябрьского моста

В Новосибирске определили подрядчика для ремонта дорожного покрытия Октябрьского моста. Им стало ООО «СтройСити».

Результаты определения подрядчика по выполнению ремонта дорожного покрытия Октябрьского моста опубликовали на сайте госзакупок 14 сентября. Согласно документации, контракт планируется заключить с ООО «СтройСити». Организация предложила за свою работу 43,39 млн рублей при начальной цене контракта 43,6 млн рублей.

«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», — указано на сайте.

Напомним, заказчиком является МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». В рамках контракта подрядчик выполнит ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части Октябрьского моста и предмостовой площади. Гарантийный срок работ на Октябрьском мосту составит два года, пять лет будет действовать гарантия на предмостовую территорию.

ООО «СтройСити» зарегистрировано в 2006 году, основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем организации является Алиев Техран Алекбер Оглы. По данным Rusprofile, на конец прошлого года выручка компании составила 391 млн рублей, прибыль — 546 тыс. рублей. Летом текущего года «СтройСити» выполняла ремонт дорог в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском и Ленинском районах города.

Решение о капитальном ремонте Октябрьского моста в Новосибирске приняли в мае после требования прокуратуры. Тендер на разработку проектно-сметной документации работ был объявлен в феврале, его начальная стоимость составила 28,4 млн рублей. Как отмечал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами в августе, на ремонт моста потребуется как минимум два года. В сентябре мэр сообщил, что капитальный ремонт Октябрьского моста вновь отложен на неопределённый срок.