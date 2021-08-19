Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске отложили на неопределенное время

В этом году городские власти планируют начать ремонт дорожного полотна Октябрьского моста. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 19 августа. Капитальный ремонт мостового сооружения, по словам градоначальника, проведут в «другие периоды».

По словам Анатолия Локтя, в ближайшее время будет объявлен конкурс на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. Ремонт должны завершить в 2021 году.

Октябрьский мост в Новосибирске капитально не ремонтировался с момента его возведения в 1950-х годах. В 2014 году власти региона заявили о необходимости капремонта сооружения после того, как будет построен четвертый мост через Обь. В феврале 2021 года «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило тендер на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста. Начальная сумма контракта составила 28,4 млн рублей.

В мае этого года новосибирская прокуратура через суд потребовала провести капитальный ремонт сооружения. «Нами разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту моста и сейчас она проходит экспертизу. После её завершения мы сможем приступить уже к конкурсным процедурам. У муниципалитета есть некоторая экономия денежных средств, и мы можем ими использоваться в этом году, начав ремонт коммунального моста, который, в соответствии с документацией, рассчитан на два года», — рассказывал Анатолий Локоть в мае 2021 года. Однако проектно-сметная документации не прошла экспертизу.

Как рассказал Анатолий Локоть 19 августа, отремонтировать мост за один год не удастся. «Капремонт предусматривает не только ремонт проезжей части и тротуара, но также и несущей конструкции. Есть вопросы по несущей конструкции, наши специалисты в этом разобрались, создана ПСД, поэтому капитальный ремонт будем проводить в следующие периоды», – пообещал мэр.