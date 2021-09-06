Стало известно, во сколько обойдётся ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Новосибирские власти определили начальную стоимость капитального ремонта Октябрьского моста в рамках проведения торгов на соответствующие работы, она составила 43,6 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил официальные торги на выполнение капитального ремонта Октябрьского моста. Как следует из заявки, опубликованной на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 43,6 млн руб.

Подрядчик должен будет выполнить фрезерование асфальтового покрытия на мосту, отремонтировать отдельные участки до 5 кв. м глубиной 5 см с помощью литого асфальта и уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебёночно-мастичной смеси.

Напомним, решение о капитальном ремонте Октябрьского моста в Новосибирске было принято в мае после соответствующего требования прокуратуры. Тендер на разработку проектно-сметной документации работ был объявлен в феврале, его начальная стоимость составила 28,4 млн руб. Как отмечал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами в августе, на ремонт моста потребуется как минимум два года.

Новосибирский Октябрьский мост не ремонтировался с момента его возведения в 1950-х годах. О необходимости провести такие работы областные власти говорили ещё в 2014 году. Тогда к ремонту предполагалось приступить после строительства четвёртого моста через Обь.