Красноярский бизнесмен Быков отказался от ходатайства о рассмотрении дела о заказных убийствах присяжными

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков отказался от ходатайства о рассмотрении материалов второго уголовного дела судом присяжных. Его обвиняют в подстрекательствах к убийству по найму.

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков 5 апреля в ходе судебного заседания не поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Красноярского краевого суда. Ходатайство об этом было направлено в конце марта.

«24 марта стороной защиты в суд заявлены ходатайства, среди которых ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. 5 апреля на судебном заседании Быков не поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела судом присяжным заседателей и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судьей единолично. Решение по данному ходатайству судом не принято. Суд удалился на перерыв до 15 апреля», — сообщили в суде.

Напомним, правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова в начале февраля текущего года. Бизнесмена обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму).

По данным следствия, в 2004 году Анатолий Быков дал указание своему знакомому совершить убийство 42-летнего бизнесмена из Красноярска. Совершить преступление мужчина был готов за 50 тыс. долларов США. Позже Быков запланировал убийство еще одного 38-летнего предпринимателя. Он поручил своему знакомому отложить первое убийство и заняться вторым.

В ноябре 2004 года киллер из автомата Калашникова расстрелял автомобиль потерпевшего, однако промахнулся. После этого исполнитель начал выслеживать 42-летнего бизнесмена, и в январе следующего года произвел в последнего не менее четырех смертельных выстрелов из пистолета ТТ. Быков заплатил киллеру 10 тыс. долларов.

В начале сентября суд приговорил Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима за организацию двойного убийства. Адвокаты бизнесмена обжаловали это решение, однако в конце марта суд оставил приговор без изменений.