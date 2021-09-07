Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову вынесли приговор по делу о двойном убийстве

В Красноярске вынесен приговор бизнесмену и бывшему депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства в 90-х — он отправится в колонию на 13 лет.

Суд вынес приговор бизнесмену и экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры 7 сентября.

Прокуратура, накануне потребовавшая для обвиняемого 14 лет и 11 месяцев тюремного заключения, обжаловать приговор не будет.

По словам адвоката бизнесмена Алексея Прохорова, защита намерена обжаловать приговор из-за имевшихся, по его мнению, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства в части предоставления доказательств защиты и задавания вопросов свидетелям.

«Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Всё это будет основанием для обжалования приговора», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Напомним, Анатолий Быков обвиняется по ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). По версии следствия, в 1994 году он организовал убийство «коллеги» по преступной группировке, с которым не поделил доход от совместной деятельности, Александра Наумова, а также его приятеля Кирилла Войтенко.

О завершении расследования уголовного дела было объявлено в январе 2021 года. Адвокаты обвиняемого настояли на проведении суда с участием присяжных, однако те не поддержали бизнесмена. 6 сентября прокуратура потребовала для Анатолия Быкова наказания в виде 14 лет и 11 месяцев колонии.

Анатолий Быков также проходит по уголовным делам об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на убийство по найму, а также уклонении об уплате налогов в особо крупном размере. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.