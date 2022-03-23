Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства

Суд в Красноярском крае оставил в силе приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. В начале сентября 2021 года его признали виновным в совершении преступления по ст. 17, п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) и приговорили к 13 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 1994 году Анатолий Быков организовал убийство члена возглавляемой им преступной группы, с которым не поделил доход от совместной деятельности, Александра Наумова, а также его друга Кирилла Войтенко.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, адвокаты Быкова обжаловали решение суда, указав на нарушение прав стороны защиты при формировании коллегии присяжных заседателей, представлении доказательств стороной обвинения и «иные нарушения уголовно-процессуального закона».

«Кроме того, адвокаты посчитали необоснованными отказ суда в применении срока давности, а также частное постановление суда, вынесенное в связи с многочисленными нарушениями стороны защиты, допущенными в ходе судебного разбирательства, в том числе направленное на незаконное воздействие на присяжных заседателей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд признал доводы апелляционных жалоб необоснованными. Он оставил обвинительный приговор и частное постановление суда без изменения. Приговор в отношении Быкова вступил в законную силу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Прохорова, защита намерена обжаловать приговор в Восьмом кассационном суде.

Напомним, Анатолий Быков также стал фигурантом уголовных дел об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на убийство по найму. Ранее Следственный комитет закрыл уголовное дело бизнесмена о неуплате налогов в связи с тем, что последний рассчитался с задолженностью.