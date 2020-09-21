Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации заказного убийства вице-президента федерации бокса

Предприниматель Анатолий Быков, обвиняемый в организации убийства двух человек, проверяется на причастность к подстрекательстве к третьему.

Следствие подозревает предпринимателя в причастности к устранению вице-президента федерации бокса Красноярского края. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Красноярскому краю и Хакасии. Согласно предварительной версии, в 2004 году Быков склонил одного из своих знакомых к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

«В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом»). В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 1 ноября 2004 года Грабовский ехал в поселок Овинный. Во время передвижения спортсмена по сельской дороге, киллер из автомата Калашникова расстрелял его автомобиль марки BMW. Однако Андрей Грабовский смог увести автомобиль с линии обстрела, благодаря чему спас свою жизнь. Киллер, поняв, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не задели водителя, немедленно скрылся. Сейчас проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем.

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