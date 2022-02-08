СК завершил расследование дела красноярского бизнесмена Быкова о подстрекательствах к убийству по найму

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края и экс-совладельца КрАЗа Анатолия Быкова возбуждено по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму).

По версии следствия, осенью 2004 года Анатолий Быков дал указание своему знакомому совершить убийство 42-летнего красноярского бизнесмена (Андрея Неколова). Мужчина согласился совершить преступление за 50 тыс. долларов США, при этом Быков выразил готовность заплатить указанную сумму.

Позже у фигуранта дела возник преступный умысел, направленный на убийство еще одного человека — 38-летнего предпринимателя, который осуществлял свою деятельность под покровительством и контролем Быкова. Речь идет о вице-президенте федерации бокса Красноярского края Андрее Грабовском. Обвиняемый дал указание этому же знакомому отложить совершение первого убийства и заняться вторым.

«В дальнейшем киллер на протяжении нескольких недель следил за потерпевшим для выбора наиболее подходящего времени и места для совершения убийства. В указанное же время он привлек своего знакомого для содействия в совершении преступления», — указано в сообщении.

Злоумышленник при содействии знакомого выстрелил не менее семи раз из автомата Калашникова из движущего автомобиля в потерпевшего, однако ни разу не попал в него. После этого исполнитель начал следить за 42-летним бизнесменом, а в январе 2005 года произвел в его не менее четырех смертельных выстрелов из пистолета ТТ.

Сообщается, что Анатолий Быков заплатил киллеру лишь 10 тыс. долларов, так как последний не смог совершить первое убийство, а также слишком долго занимался подготовкой и совершением второго. Причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает.

«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Красноярского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», —сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Напомним, в сентябре 2021 года Анатолий Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы по уголовному делу об организации двойного убийства. Его защита обжаловала решение суда. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.