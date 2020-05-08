Экс-совладелец КрАЗа Анатолий Быков арестован по обвинению в соучастии в убийстве

Экс-депутат красноярского парламента, бизнесмен Анатолий Быков арестован по решению суда. Ему вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда, избрание меры пресечения Анатолию Быкову прошло в пятницу в Свердловском районном суде. Бизнесмен арестован на один месяц и 26 суток, до 4 июля текущего года. Ему вменяют 17-ю и 102-ю статьи УК РСФСР – соучастие в преступлении и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору.

Детали ареста Анатолия Быкова раскрыли в Следственном комитете. По информации пресс-службы краевого СУ СК, бизнесмен является фигурантом дела об убийстве в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По данным следствия, Анатолий Быков в тот период возглавлял преступную группировку, в которую входил Наумов. У Быкова с Наумовым произошел конфликт на почве распределения доходов группировки. Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что за взрывом стоят Наумов и его приятель Войтенко. В итоге «авторитет» поручил их убить своему знакомому Владимиру Татаренкову.

Когда убийство было раскрыто, один из его исполнителей, Сергей Бакуров, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Его подельник Владимир Чучков находится в розыске. Организатор убийства, Владимир Татаренков, приговорен к 13 годам тюрьмы. По данным следствия, именно Татаренко указал на организатора убийства – Анатолия Быкова.

Анатолий Быков – российский бизнесмен, бывший совладелец и председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Еще одним совладельцем завода был коммерсант Дмитрий Босов, которого 6 мая 2020 года нашли мертвым, с огнестрельным ранением головы. С 1997 по 2016 годы Анатолий Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

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