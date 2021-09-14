Красноярский бизнесмен Быков оспорит приговор за двойное убийство

Адвокат красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова обжаловал решение суда, приговорившего его подзащитного к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. Он настаивает на пересмотре дела.

Защита бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова в лице адвоката Алексея Прохорова подала апелляцию на решение Свердловского районного суда Красноярска. За организацию убийства двух человек в 1994 году Быков был приговорён к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката 14 сентября, защита настаивает на отмене приговора и пересмотре уголовного дела в суде первой инстанции в ином составе.

«Апелляционная жалоба направлена по электронной почте на адрес суда и продублирована заказным письмом по почте, поскольку в связи с ограничительными мерами приёмная Свердловского районного суда Красноярска не работает», — сообщил Алексей Прохоров, отметив, что пока подана краткая жалоба, однако защита будет её дополнять по мере ознакомления с протоколами судебных заседаний.

Напомним, приговор по ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием) за преступление, совершённое в 1994 году, был вынесен Анатолию Быкову 7 сентября. Бизнесмену назначили наказание в виде 13 лет колонии, ранее гособвинение требовало для него 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. В конце августа уголовное дело рассматривал суд присяжных, где Быкову отказали в оправдании.

В отношении Анатолия Быкова рассматривается ещё ряд уголовных дел, в числе которых – подстрекательство к покушению на убийство по найму. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.