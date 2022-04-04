Прокуратура начала проверку после перенаправления самолетов из Новосибирска в Барнаул из-за тумана

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров одного из авиарейсов, перенаправленных 4 апреля из Новосибирска в Барнаул из-за густого тумана.

Сегодня утром из-за погодных условий более десятка самолетов задержались с прибытием в новосибирский аэропорт «Толмачёво». Ряд воздушных судов из-за тумана перенаправили в аэропорт Барнаула — по данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о рейсах в Новосибирск из Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы и Сочи авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines).

Как сообщает ведомство, правоохранители организовали проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров авиарейса Сочи-Новосибирск. По предварительным данным, пассажиров самолета не обеспечили горячим питанием во время ожидания вылета из Барнаула в Новосибирск.

«Предварительно установлено, что более 120 пассажиров, из них 14 детей, летевших рейсом из города Сочи, во время ожидания вылета из аэропорта Барнаула авиакомпанией не обеспечены горячим питанием. Барнаульской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка соблюдения федерального законодательства», — указано в сообщении.

Напомним, в конце февраля транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного более чем на сутки авиарейса из аэропорта Томска в Египет. Ранее около 500 туристов из Новосибирска почти сутки не могли вылететь в Египет из-за технической неисправности воздушного судна.