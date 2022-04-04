Десяток прибывающих в Новосибирск самолётов задержал утренний туман

Юлия Моисеева
 
Аэропорт
Фото Михаила Перикова

Более десятка самолётов, прибывающих в новосибирский аэропорт «Толмачёво», задержались утром 4 апреля. Ещё ночью город окутал густой туман.

По данным информационного онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы из Якутска, Иркутска, Барнаула, Сочи, Улан-Удэ и Владивостока. Расчётное время прибытия ряда этих рейсов сдвинулось на несколько часов. Несколько самолётов были перенаправлены в аэропорт Барнаула.

Ранее задержалось прибытие в Новосибирск четырёх самолётов из Москвы и одного лайнера из Санкт-Петербурга.

О задержанных рейсах из Новосибирска на момент публикации не сообщается.

Напомним, в конце марта самолёт из Новосибирска экстренно приземлился в Иркутске из-за технической неисправности.

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