Десяток прибывающих в Новосибирск самолётов задержал утренний туман

Более десятка самолётов, прибывающих в новосибирский аэропорт «Толмачёво», задержались утром 4 апреля. Ещё ночью город окутал густой туман.

По данным информационного онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы из Якутска, Иркутска, Барнаула, Сочи, Улан-Удэ и Владивостока. Расчётное время прибытия ряда этих рейсов сдвинулось на несколько часов. Несколько самолётов были перенаправлены в аэропорт Барнаула.

Ранее задержалось прибытие в Новосибирск четырёх самолётов из Москвы и одного лайнера из Санкт-Петербурга.

О задержанных рейсах из Новосибирска на момент публикации не сообщается.

Напомним, в конце марта самолёт из Новосибирска экстренно приземлился в Иркутске из-за технической неисправности.