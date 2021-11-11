Новосибирцев начали запускать в задержанный самолёт до Египта

В новосибирском аэропорту Толмачёво началась посадка на самолёт до Египта, отправки которого более суток ожидали несколько сотен пассажиров. Воздушное судно должно было вылететь вечером в среду, однако затянулось устранение его технической неисправности.

Новосибирский аэропорт Толмачёво анонсировал начало посадки на рейс 5893 из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх — соответствующая информация появилась на электронном табло в зоне вылета. Напомним, что самолёт должен был отправиться в Египет 10 ноября в 21.40, но из-за технической неисправности вылет перенесли на следующий день – сначала на 07.00, потом на 12.00, а затем на 14.30.

Соблюдение прав пассажиров проверяет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Транспортная прокуратура проверяет своевременность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием и обстоятельства размещения граждан в гостинице», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, вылета самолёта ожидают около 500 человек. По данным перевозчика — авиакомпании «Россия», задержка рейса произошла из-за устранения технических неисправностей. Пассажирам предоставили питание и напитки, а также возможность пребывания в гостинице. Однако, судя по комментариям в соцсетях, это произошло уже после того, как туристы пожаловались на ситуацию в интернете.

«Размещать в гостинице нас никто не собирается. У данной авиакомпании такие ситуации происходят регулярно. После ожидания в 4 часа горячие питание нам не было предоставлено», — приводит слова пассажиров группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».