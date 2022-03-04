Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы

Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы по международным направлениям с 5 марта. Незадолго до этого полётная программа компании была частично сокращена.

О приостановке международных рейсов авиакомпания S7 Airlines сообщила 4 марта.

Как следует из сообщения компании, пассажиры будут уведомлены об отмене рейсов по СМС, после чего они смогут полностью вернуть стоимость билетов. По этим вопросам можно обратиться в представительства S7 Airlines.

Туристы, находящиеся за рубежом, будут отправлены на рейсах авиакомпаний-партнёров, также сообщает перевозчик.

Днём ранее S7 Airlines сообщила о частичной отмене международных рейсов – были приостановлены полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд и Южную Корею. Кроме того, компания объявляла об отмене всех рейсов в Европу с 26 февраля до 13 марта.

Напомним, накануне стало известно, что бразильский авиастроительный концерн Embraer, самолёты которого находились в парке S7, покидает российский авиарынок.

Ранее также сообщалось о том, что в красноярском аэропорту «Емальяново» пассажиропоток не снизился после введения санкций США и Европы.