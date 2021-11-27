Пассажиры почти сутки не могли вылететь из новосибирского Толмачево в Дубай

Транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения требований закона о соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой рейса FZ 964 FZ 964 авиакомпании Flydubai из Новосибирска в Дубай практически на сутки.

По предварительной информации, самолет должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево 26 ноября в 18:30 часов. Однако плановое время вылета было перенесено. Транспортная прокуратура проверяет своевременность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием и обстоятельства размещения граждан в гостинице

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инициировано проведение проверки соблюдения прав пассажиров самолета. Причины задержки рейса также устанавливаются.

В прокуратуре добавили, что рейс должен вылететь из Новосибирска в Дубай во второй половине дня 27 ноября.

По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», расчетное время вылета – 16:16 в воскресенье.

Напомним, ранее около 500 туристов не могли вылететь в Египет. Рейс задержался более чем на 12 часов. Как выяснилось, причиной переноса вылета стала техническая неисправность воздушного судна.