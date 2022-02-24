Прокуратура организовала проверку после задержки авиарейса из Томска в Египет

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров задержанного более чем на сутки авиарейса из Томска в Египет.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство организовало проверку после задержки вылета самолета из международного аэропорта Томска.

«Томской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Томск (Богашево) им. Н.И. Камова в связи с задержкой авиарейса 599 сообщением Новосибирск – Шарм-эш-Шейх», — указано в сообщении.

По данным ведомства, вылет из аэропорта Томска планировался в 4 часа утра 23 февраля, однако из-за технической неисправности судна его перенесли на 16:00 следующего дня. Авиарейс выполняла компания «Азур айр».

«Транспортная прокуратура проверяет своевременность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием и обстоятельства размещения граждан в гостинице», — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о задержке практически на сутки вылета самолета из Новосибирска в Дубай авиакомпании Flydubai. В декабре стало известно о том, что авиакомпанию «Победа» оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 2 марта приостанавливается работа 12 аэропортов на юге России. В их числе — аэропорты Краснодара и Анапы. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.