Транспортные прокуроры привлекли к ответственности авиакомпанию Nordstar. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной стало неподобающее обслуживание пассажиров в норильском аэропорту во время задержек рейсов.

Как сообщает надзорное ведомство, в декабре 2023 года несколько рейсов Nordstar из Норильска в Москву и Красноярск оказались задержаны в аэропорту вылета из-за неблагоприятных погодных условий. Задержки были длительными: пассажирам пришлось ожидать вылета своих бортов от 22 до 30 часов. Как сообщается, несмотря на столь долгий период незапланированного ожидания, с которым столкнулись люди, купившие билеты на данные рейсы Nordstar, авиакомпания не предоставила им полный комплекс дополнительных услуг на период ожидания вылета воздушного судна.

По инициативе транспортного прокурора авиаперевозчика привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), и назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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