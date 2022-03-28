Власти Омской области приняли решение о сохранении масочного режима на территории региона, введенного из-за коронавирусной инфекции. Ограничительная мера продлена до 30 апреля текущего года.

Решение о продлении ограничительной меры в Омской области принято в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Как сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Омской области Александра Буркова, требование по соблюдению масочного режима в регионе сохранится до 30 апреля.

«Вместе с коллегами приняли решение продлить масочный режим еще на месяц — до 30 апреля, поскольку сезон распространения вирусных инфекций еще не завершен — только за последнюю неделю зарегистрировано больше 7 тыс. случаев ОРВИ. Ковид мы до конца тоже пока не победили», — указано в сообщении.

Отметим, решение о сохранении масочного режима принято по требованию Роспотребнадзора. Уточняется, что при этом в регионе смягчат ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в частности, омские власти отменили обязательность удаленной работы для сотрудников предприятий и самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Кроме того, в регионе отменяют запреты на проведение деловых мероприятий в заведениях общественного питания и других учреждениях.

«Убираем ограничение по численности людей при проведении деловых, праздничных мероприятий. Сегодня предприятия общепита могут работать на полную мощность, с полной загрузкой. В тоже время соблюдение тех рекомендаций, которые прописаны Роспотребнадзором, будет необходимо. В целом мы можем говорить, что сегодня основное противодействие распространению COVID-19 — это вакцинация», — сказал губернатор Александр Бурков.

Он уточнил, что руководители предприятий и граждане должны продолжать проходить вакцинацию и ревакцинацию для того, чтобы «до конца победить инфекцию».

Напомним, в середине марта власти двух регионов Сибири приняли решение об отмене масочного режима. Так, в Кемеровской области требование об использовании средств индивидуальной защиты перестало действовать с 14 марта, в Красноярском крае — с 16 марта. В Новосибирской области также анонсировали возможную отмену масочного режима, однако Роспотребнадзор заявил, что мера преждевременна, в результате решение было отложено.

Как сообщил «Континенту Сибирь» новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в настоящий момент падение заболеваемости COVID-19 в регионе недостаточно даже для снятия части подобных ограничений. Он допустил, что отмена масочного режима может вызвать новый подъем заболеваемости.