Новосибирские власти вновь анонсировали отмену масочного режима

Решение об отмене масочного режима в Новосибирской области может быть принято в ближайший понедельник. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге в четверг.

Власти Новосибирской области вновь рассмотрят вопрос об отмене требования ношения масок в общественных местах на заседании оперативного штаба в правительстве региона 28 марта. Об этом сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов на брифинге 24 марта.

Министр отметил, что решение будет зависеть от рекомендаций территориального управления Роспотребнадзора. «Как они (представители Роспотребнадзора — «КС») оценят ситуацию, так и будут приняты все меры», — сказал Константин Хальзов.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о готовности отменить масочный режим в регионе, запланировав подписание соответствующих документов на 21 марта. Однако Роспотребнадзор заявил, что эта мера преждевременна, в результате решение было отложено.

В марте ношение масок приобрело рекомендательный характер в Кузбассе и Красноярском крае.