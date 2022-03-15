Власти региона Сибири объявили о снятии масочного режима

Власти Кемеровской области приняли решение об отмене масочного режима на территории региона, введенного из-за коронавирусной инфекции. Это первый субъект РФ, входящий в состав Сибирского Федерального округа, где снята указанная мера.

В Кемеровской области отменяется масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции», — указано в сообщении. Масочный режим введен в Кузбассе с 2020 года.

Кроме того, подготовка к отмене коронавирусной ограничительной меры ведется в Красноярском крае, сообщает первый заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко.

«Губернатор края Александр Усс дал поручение подготовить изменения, отменяющие обязательный масочный режим на территории Красноярского края», — сообщил он в своем телеграм-канале.

По данным стопкоронавирус.рф, на утро 14 марта в Кемеровской области за сутки выявили 453 случая заражения COVID-19 от заболевания умерло четыре человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 152 566 случаев коронавируса, скончались 2 194 человека.

В Красноярском крае за день коронавирусная инфекция подтвердилась у 471 человека, умерло 18 пациентов. Всего специалисты выявили 353 477 случаев COVID-19 в регионе, от заболевания скончались 10 270 жителей Красноярского края.

Напомним, в Новосибирской области также проводится снятие коронавирусных ограничительных мер. В регионе отменена система QR-кодов, в частности, в салонах красоты, заведениях общепита и фитнес-центрах. Региональные власти также планируют отменить QR-коды в театрах, кинотеатрах и гостиницах.