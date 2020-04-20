Губернатор Кузбасса ввел «масочный режим» в еще одном городском округе области

Валерий Иванов
 

Решением штаба на территории Анжеро-Судженского городского округа вводятся ограничения, аналогичные введенным вчера, 19 апреля, в Беловском, Краснобродском и  Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе., сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

По решению штаба также закрываются на 14-дневный карантин храм Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского муниципального района и храм Александра Невского в городе Кемерово. Причина закрытия: присутствие прихожан на пасхальных службах.

Напомним, глава Кузбасса ввел в некоторых районах региона «масочный режим», а также приостанавил работу некоторых видов бизнеса 19 апреля.

 

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