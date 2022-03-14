Отменить QR-коды для посещения театров планируется в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется снять часть ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. С 18 марта в регионе намерены отменить QR-коды при посещении, в частности, театров и кинотеатров.

Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции предложил снять часть ограничений, которые действуют в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

Так, с 18 марта в регионе планируется отменить предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных, торжественных и выставочных мероприятий. Документ также не потребуется в санаторно-курортных организациях и гостиницах.

С 1 апреля новосибирские власти могут отменить QR-коды при проведении спортивных мероприятий.

«При этом у участников, прибывающих из других регионов, потребуется результат ПЦР-теста», — указано в сообщении. Отмечается, что предложения оперштаба будут рассмотрены сегодня на заседании правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Так, по данным на 13 марта, в регионе за сутки выявили 871 случай заражения COVID-19 — показатель почти на тысячу меньше, чем неделю назад.

В регионе приняли решение о смягчении ограничительных мер. С 6 марта В Новосибирской области система QR-кодов отменена в заведениях общепита, аквапарках, зоопарках, фитнес-центрах, а с 15 марта — при посещении объектов культуры и спорта.