С сегодняшнего дня, 6 марта, в Новосибирской области перестали спрашивать QR-коды для допуска в спортивные заведения, фитнес-центры, общепит и фудкорты, зоопарки и ряд других учреждений.

При этом масочный режим, социальная дистанция и другие «карантинные» условия работы сохраняются, как минимум, до 1 апреля – режим повышенной готовности в области снова продлен, как минимум, до этой даты.

«Мной было одобрено решение о снятии части антиковидных ограничений. С 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не требуется», – прокомментировал данную новость губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он также напомнил о том, что с 15 марта планируем снять это требование и в отношении объектов культуры.

Стоит также уточнить, что суточная заболеваемость коронавирусом в регионе на протяжении текущей недели снизилась почти в два раза. По данным оперативного штаба, в понедельник было зафиксировано 4 047 подтвержденных заболевших COVID-19, во вторник – 3 591 человек, в среду – 2 912, в четверг – 2 573, в пятницу – 2 416, в субботу – 2 131, в воскресенье – 2 008.

Напомним также, что с февраля 2022 года карантинный режим был смягчен и в других сибирских регионах. Так, 8 февраля QR-пропуска отменили власти Кузбасса, в начале марта общепит и спортзалы открыли для непривитых в Томской области. В Новосибирске отмена ограничений была анонсирована две недели назад – при условии положительной динамики заболеваемости.