Основатель омской сети «Шаурмастер», службы доставки «А1 ЕДА», амбассадор бизнес-клуба Momentum, экс-кандидат в мэры Омска ЮРИЙ ШИЯН рассказал о том, как повлияла текущая экономическая ситуация на его бизнес, какие изменения происходят на рынке фастфуда, и эффективны ли, по его оценкам, меры господдержки.

– Юрий, как сказалась на «Шаурмастере» и «А1 ЕДА» текущая экономическая ситуация? По каким направлениям вы сейчас испытываете наибольшие экономические трудности?

– Начиная с 24 февраля упали продажи в доставке еды. Суши, пицца – праздничные блюда, а сейчас всем не до праздника. Аналогичная ситуация у всех омских доставок и многих других по РФ, с которыми я общаюсь. Все упали. А вот стритритейл не изменился никак – в «Шаурмастере» выручки ровные, продажи стабильные.

– Как на сегодня изменилась себестоимость продукции «Шаурмастера» с учетом роста цен, проблем с логистикой, и.т.д.? Изменили ли вы в такой же пропорции стоимость конечной продукции? Или, напротив, оставили цены неизменными, чтобы не отпугнуть клиентов?

– Я даже не знаю, какую цифру роста себестоимости называть – она каждый день разная, не хочу быть недостоверным к моменту выпуска материала. Но средний рост цен на продукты – 50%. Сопутствующие материалы выросли до 5 раз (чековая лента, бумага) – кажется, что это мелочи в масштабах бизнеса, но в год это сотни тысяч рублей разницы.

Шаурма выросла в цене всего на 20%. В доставке «А1 ЕДА» суши, пицца, вок – на 30%. Там больше импорта в продуктах, а также меньше доля продукции, в которую вмешивается государственный регулятор цены.

Но цены – это половина всей проблемы. Другая половина – дефицит. Ситуация грозит дойти до смешного – не будет роллов с красной рыбой. С курицей будут, с сельдью может, минтаем.

– Заморозили ли вы планы по дальнейшему развитию «Шаурмастера» или наоборот увидели в текущей ситуации новые возможности по расширению своих позиций?

– Заморозили все. Дело в том, что многое оборудование и материалы выросло неэкспоненциально курсу доллара — на почти 100%. Например, наша контрольно-кассовая машина без накопителя стоила 25 тыс, а потом цена выросла до 54 тыс. Добавьте сюда новую стоимость кредита. Получится, что ROI (возврат на вложенные инвестиции — «КС») выйдет меньше банковского процента. Сейчас выгоднее сидеть на диване, чем инвестировать в шаурму.

Из новых возможностей я разве что вижу возможность удешевить использование уже ранее взятых кредитов из-за значительной инфляции.

– Как по вашему мнению изменится конкурентная ситуация на рынке российского стритфуда? Если первоначально говорилось о том, что западных участников этого рынка могут сменить преимущественно отечественные компания, то недавно появилась информация о том, что турецкая сеть стритфуда Chitir Chicken может выйти в Россию и заменить KFC.

– Конкурентная ситуация никак не изменится. На мой взгляд, иностранные компании не покинут российский рынок. Если что, они просто номинально продадут физические активы местным юрлицам, и они также продолжат работу. Так что все останутся на своих местах, никто не уходит. Забудьте.

– Но с другой стороны, говорится о возможности национализации имущества компаний, которые примут решение о том, чтобы покинуть рынок.

– Хотелось бы верить, что прямая национализация невозможна, что все-таки есть здравый смысл и право собственности.

– Недавно основатель сети Skuratov Coffee Виктор Скуратов упоминал в Telegram, что стаканы для кофе в его сеть ввозились из Италии, так как он не смог найти подходящего поставщика в России. А у вас были схожие примеры по закупкам в Европе, которые сейчас стали невозможными?

– Мы потеряли все закупки из Европы еще в 2014 году – эмбарго тогда было по большей части продовольственным. Но даже сейчас все, что как бы делается в России – на импорте. Вся упаковка, например. Это проблема производителей сейчас. Наша проблема тут простая – банальное повышение цены. Мы больше переживаем за поставку запчастей и программный сервис профессионального оборудования из Германии, Италии, США, которое используем на производстве.

– Как вы оцениваете актуальность и своевременность текущих мер поддержки бизнеcа государством на федеральном и региональном уровне? Чего на ваш взгляд, в них не хватает?

– Честно говоря, я пока не увидел очевидных мер поддержки, в отличие, например, от пандемии. Тогда было все оперативно и по-настоящему действенно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда принял очень своевременные решения. Сейчас видимо специальная операция с точки зрения финансирования важнее, чем помощь бизнесу. Либо меры поддержки еще прорабатываются, потому что до сих пор все последствия оценить трудно.

– Как сказалась текущая экономическая ситуация на вас лично? Корректировали ли вы свою личную структуру потребления, отказались ли вы от каких-то привычных услуг или товаров, которые раньше покупали?

– Да, конечно отразилась – я, как и все, стал гораздо беднее. Мой бизнес не из тех, который богатеет за счет обнищания других. Он в одной лодке с массовым потребителем, который сейчас, очевидно, сокращает свою корзину потребления. Да, я лично от голода не погибну, но например, купить новый премиальный автомобиль или построить хороший дом пока не смогу – ведь шаурма подорожала на 20%, а отдельные автомобили – на 100%.