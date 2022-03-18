Турецкая сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken рассматривает возможность работы в России. Переговоры с компанией уже ведут владельцы торговых центров в «городах-миллионниках».

О переговорах с сетью фастфуда Chitir Chicken сообщают «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова 18 марта.

По словам собеседника издания, на первом этапе рассматривается запуск пяти-десяти собственных заведений компании, в дальнейшем может быть открыта сеть ресторанов по франшизе с 500-600 заведениями. При этом в приоритете – «города-миллионники», в частности Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара и Екатеринбург.

Отметим, что в Новосибирске, где «Макдоналдс», как и в других городах Сибири, всё же остаётся, а KFC, по данным на начало недели, пока не прекратил свою работу, заведения турецкой сети на первом этапе не планируются к запуску.

Сейчас компания Chitir Chicken работает в 17 странах мира. Одно из преимуществ сети в плане сотрудничества с Россией – работа с турецким оборудованием, на которое не распространяется действие санкций.

Как отмечает Булат Шакиров, представители турецкой сети могут договориться о сотрудничестве с управляющими российских торговых центров уже на следующей неделе. Ещё три-четыре недели потребуется на ремонт помещений и ввоз необходимого оборудования. Торговые центры в европейской части России уже готовы к переговорам с «Макдоналдс» о расторжении договоров аренды.

Российская сторона также намерена обсудить поддержку работы сети в стране с минпромторгом. В число соответствующих мер могут войти льготные таможенные платежи, кредиты на открытие и гранты.

Напомним, сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и KFC объявили о своём закрытии в России в начале марта. Решение связано с проведением военной спецоперации на Украине. В январе 2022 года из Новосибирска ушла сеть лапшичных Wokker.