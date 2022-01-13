В Новосибирске закрылась московская сеть лапшичных «Воккер»

В Новосибирске закрылась московская сеть кафе-лапшичных «Воккер». Как сообщили «Континенту Сибирь» представитель сети, организация не планирует возобновлять присутствие в Новосибирской области.

В ТРЦ «Мега» и «Аура» в Новосибирске перестали работать точки сети лапшичных «Воккер», сообщили «Континенту Сибирь» представители торговых центров. Как отметили изданию в ТРЦ «Мега», руководство центра находится в стадии «запланированного завершения» договорных отношений с сетью. Уточняется, что на месте «Воккера» будет открыт новый ресторан.

По словам представителя сети кафе-лапшичных «Воккер», одной из причин закрытия заведений стали ограничительные меры в период COVID-19. Он также добавил, что торговые центры не шли «Воккеру» на встречу по вопросам арендных условий.

«Плюс существенное снижение трафика в ТЦ и уход людей в онлайн. Азиатская еда достаточно узкий сегмент, и весьма больно реагирует на подобные изменения, а с тем учетом ,что точки у партнера были только в Новосибирске, никакого запаса прочности не было», — сообщили «Континенту Сибирь» в «Воккере». Уточняется, что возобновлять присутствие на территории Новосибирской области организация не планирует.

Отметим, федеральная сеть фаст фуда «Воккер» основана в 2008 году в Москве Алексеем Гисаком. Первая точка сети заработала в Новосибирске в 2015 году, вторая открылась годом позднее.

Франчайзи сети выступает ООО «Воккер Новосибирск». Директором организации является Яна Лунинская, она также стала соучредителем компании (45% доли). Кроме нее, доли в ООО «Воккер Новосибирск» имеют Александра Лунинская (10%) и Алексей Сон (45%). В июле 2021 года руководство компании приняло решение о смене регистрации организации с Новосибирска на Сочи.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о закрытии проекта «Солнечный город» — детского города профессий, который совместно развивали группа компаний «Холидей», ставшая позднее банкротом, и семейный центр образования и здоровья «Солнечный город».