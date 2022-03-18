Новосибирские аграрии обеспечат продовольственную безопасность региона

Как сообщил председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, новосибирские аграрные предприятия способны обеспечить продовольственную безопасность не только нашему региону, но и соседним.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание совета по вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК). Участие в мероприятии приняли, в частности, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, вице-спикер Валерий Ильенко и депутаты Александр Шпикельман и Александр Тепляков.

«Очередное заседание совета по развитию АПК не могло обойтись без обсуждения тех новых вызовов, с которыми мы столкнулись. Очень важно было не только от министров, от моих подчиненных, но и от руководителей сельхозпредприятий услышать, что к посевной мы полностью готовы, никаких рисков ни по материалам, ни по запчастям, ни по семенам нет», — сказал Андрей Травников.

Он отметил, что в регионе есть вопросы по поставке запчастей к импортной технике, однако они имеют «принципиальное решение». Глава региона подчеркнул, что посевная кампания в Новосибирской области пройдет в запланированных объемах.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в текущем полеводческом сезоне не произойдет сокращение посевных площадей под зерновые культуры, а масличные и технические площади посевов и вовсе планируется нарастить.

«Убежден, что продовольственный кризис нашей стране не грозит. Но есть вопросы, и работать над их решением необходимо. На ближайшем совещании поставлю вопрос ребром: рынку нужно ручное управление. Непозволительно, когда скупают хлеб, сахар, гречку и тут же встают, чтобы продать дороже», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Он отметил, что противодействовать указанной проблеме можно на региональном уровне.

В ходе совещания участники мероприятия затронули вопросы технического обеспечения полевых работ, развития отраслей животноводства. Отдельно были обсуждены и меры поддержки аграриев — льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование АПК.

«То, что мы в Новосибирской области можем гарантировать продовольственную безопасность, я уверен. Можем и соседям помочь! Самый главный показатель сегодняшнего совещания — в том, что руководители аграрных предприятий озвучивают текущие задачи.<…> Проблемы с запчастями к импортной технике, я считаю, временные, мы найдем пути решения. Цена на продукцию для сельхозтоваропроизводителей будет рентабельной», — резюмировал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о выделении дополнительных средств на поддержку сельхозпроизводителей правительством РФ. На программу льготного кредитования аграриям будет направлено 25 млрд рублей.