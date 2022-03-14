Андрей Травников: «Продукция новосибирских аграриев в этом году будет особенно востребована»

О ходе подготовки к весенним полевым работам 2022 года и мерах поддержки устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Новосибирской области в ходе оперативного совещания Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова доложил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Андрей Травников отметил, что со стороны федерального Минсельхоза были приняты оперативные меры поддержки российских аграриев. «В первую очередь, это решения по льготным кредитам. На заседании оперативного штаба основные банки накануне заявили о готовности кредитовать сельхозпредприятия на посевную по тем условиям, которые продиктованы федеральным Правительством. Оперативно сработало и наше министерство сельского хозяйства в плане форсированного доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей.

Ряд вопросов, по словам губернатора, следует держать на особом контроле. Он отнес сюда мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, обеспечение аграриев минеральными удобрениями, контроль доведения кредитных ресурсов в тех объёмах, которые были заявлены, и выполнение планов по увеличению площадей посевной и объему урожая.

«Как показывает ситуация на мировых рынках, в этом году продукция агропромышленного комплекса, в первую очередь растениеводства России, а значит, и Новосибирской области, будет востребована», – подчеркнул Андрей Травников.

Евгений Лещенко подтвердил: с поставщиками топлива заключены договоры, основным поставщиком – компанией «Газпромнефть – Региональные продажи» – потребности региона подтверждены, выделенные объёмы превышают прошлогодние. Это обосновано увеличением объёма посевных площадей в 2022 году. Поставки летнего дизтоплива в Новосибирскую область начинаются 14 марта и, как и в предыдущие годы, аграриям по договору предусмотрена дополнительная скидка на приобретение горючего.

Также продолжат действовать такие меры поддержки аграриев, как льготный лизинг, корпоративные скидки на технику и специальные акции с поставщиками, увеличение объема субсидирования по льготному краткосрочному кредитованию на сезонные работы.

Сохраняется рост темпов технического переоснащения сельскохозяйственного производства. С начала года приобретено 347 единиц сельхозтехники (плюс 28% к плану), в том числе 47 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов. Сумма вложенных в новую технику средств превысила 1,5 млрд рублей (плюс 307% к уровню 2021 года). Наиболее высокие темпы технического переоснащения демонстрируют Краснозерский, Колыванский, Искитимский и Коченевский районы.

Реализуется программа повышения уровня интенсификации растениеводства. При проведении весенних полевых работ планируется внести около 158 тыс. тонн минеральных удобрений – это на 28 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Для проведения всего комплекса весенних полевых работ необходимо 15 млрд 487 млн рублей, большая часть этих средств (более 10,5 млрд) будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.

Глава минсельхоза напомнил, что за минувшую неделю до сельхозтоваропроизводителей региона были доведены рекордные объёмы государственной поддержки на общую сумму 836 миллионов рублей. Всего с начала года сельхозтоваропроизводителям региона направлена господдержка в объеме 1 млрд 400 млн рублей – темпы её доведения существенно выше, чем в предыдущие годы.

Предлагаемые меры поддержки: мораторий на исполнение требований обязательной маркировки продовольственных товаров средствами идентификации в рамках снижения нагрузки на бизнес; временный мораторий на проведение уполномоченными органами проверок и наложение штрафов в области природоохранных мероприятий и в отношении товаропроизводителей АПК, а также на выполнение уже выданных предписаний по итогам проверок; фиксирование рыночной цены на ГСМ для аграриев на проведение сезонных полевых работ; субсидирование до 30% затрат на приобретение средств химической защиты растений за счёт средств федерального бюджета; предоставление отсрочки по уплате налогов и взносов во внебюджетные государственные фонды для сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

Также сегодня сформулированы меры поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий Новосибирской области. Отпускные цены на хлеб в Новосибирской области стабильны, повышения цен по состоянию на 09.03.2022 г. не установлено. Правительством России принято решение о продлении мер поддержки хлебопекарных предприятий в 2022 году.