На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 15 марта депутаты высказали высокую озабоченность рисками, возникшими в работе аграриев региона в связи с международными санкциями. Парламентарии подготовили предложения для правительства РФ, которые намерены отправить премьер-министру Михаилу Мишустину.

Подорожание запчастей и комплектующих к сельскохозяйственной технике, а также посевного материала, связанное с принятием международных санкций, стало ключевым вопросом на заседании комитета ЗС Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 15 марта.

По словам председателя комитета Дениса Субботина, в свете последних событий, успешное вхождение в «посевную» и поддержка сельхозпроизводителей — основная задача, которая стоит сегодня перед областью. Несмотря на то, что пока в регионе не отмечают острого дефицита семян, а многие поставщики объявили о независимости своей работы от политических обстоятельств, опасения по поводу будущей посевной кампании у депутатов остаются. В этих условиях парламентарии предложили максимально упростить работу сельхозпроизводителей и освободить их от лишних бюрократических процедур.

«Первое, что обсуждали – маркировку молочной продукции. Спросите любого потребителя, нужна ли ему эта бумажка? Никому она не нужна, кроме некоторых чиновников или представителей бизнеса, который «присосался» к процессу», — отметил Денис Субботин.

Помимо отмены маркировки продукции, депутаты предлагают также создать условия для упрощения передвижения техники сельхозпроизводителей. В частности, разрешить им перевозить сельскохозяйственную продукцию без ограничения веса – как стратегически важный в настоящее время груз. Среди других мер – освобождение грузовых машин аграриев от обязательной установки в них контролирующих устройств – тахографов.

Председатель комитета подчеркнул, что предложения депутатов, которые планируется направить лично премьер-министру России Михаилу Мишустину, не включают финансовых требований, а подразумевают лишь законодательные мероприятия. Задача которых — убрать все возможные административные заслоны в работе аграриев.

Напомним, ранее область выделила на поддержку местных сельхозпроизводителей 1 млрд. 300 млн. рублей. Средства были использованы в качестве дотаций на закупку сельскохозяйственная техники. Также в регионе продолжает действовать льготная ставка кредитования сельхозпредприятий (от 5%), предусмотренная федеральным законом.

Комитет представит все предложения депутатов на утверждение сессией ЗС Новосибирской области, после чего будет направлено обращение в правительство России.