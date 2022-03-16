Подозреваемой во взяточничестве замначальника УФССП по Новосибирской области продлили арест

Василий Попов
 
замначальника УФССП по Новосибирской области продлили арест
Фото Михаила Перикова

Суд продлил меру пресечения заместителю начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елене Кирилловой. Сотрудницу ведомства заподозрили в получении взятки.

Центральный районный суд Новосибирска продлил еще на месяц срок домашнего ареста замначальника управления ФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой, сообщает пресс-служба управлении Судебного департамента в регионе.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 15.03.2022 продлен нахождения под домашним арестом в отношении зам руководителя УФФСП по НСО Кирилловой Елены, <…>, сроком на 1 месяц», — указано в сообщении.  Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

О задержании Елены Кирилловой стало известно в конце января текущего года. По версии следствия, подозреваемая получила взятку в размере 50 тыс. рублей за снятие судебных ограничений с предпринимателя, у которого имелась задолженность в несколько миллионов рублей. Пристав позволила ему выехать за границу.

В отношении сотрудницы УФССП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)).

Напомним, в середине февраля суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвинили в получении взятки в размере более 2 млн рублей.

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