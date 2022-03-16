Подозреваемой во взяточничестве замначальника УФССП по Новосибирской области продлили арест

Суд продлил меру пресечения заместителю начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елене Кирилловой. Сотрудницу ведомства заподозрили в получении взятки.

Центральный районный суд Новосибирска продлил еще на месяц срок домашнего ареста замначальника управления ФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой, сообщает пресс-служба управлении Судебного департамента в регионе.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 15.03.2022 продлен нахождения под домашним арестом в отношении зам руководителя УФФСП по НСО Кирилловой Елены, <…>, сроком на 1 месяц», — указано в сообщении. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

О задержании Елены Кирилловой стало известно в конце января текущего года. По версии следствия, подозреваемая получила взятку в размере 50 тыс. рублей за снятие судебных ограничений с предпринимателя, у которого имелась задолженность в несколько миллионов рублей. Пристав позволила ему выехать за границу.

В отношении сотрудницы УФССП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)).

Напомним, в середине февраля суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвинили в получении взятки в размере более 2 млн рублей.