Задержана замначальника управления УФССП по Новосибирской области

В Новосибирской области задержана замначальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону Елена Кириллова. Ей инкриминируют взятку.

О задержании замначальника УФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой сообщили 20 января в пресс-службе судебного департамента региона.

По сообщению ведомства, Кириллова обвиняется по ч.3 ст. 290 УК РФ.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 марта в отношении Кирилловой Елены», — сообщили в судебном департаменте, отметив, что постановление в законную силу не вступило.

По данным СМИ, преступление, в котором подозревается замначальника управления, связывано с её работой в отделе ведомства по Ленинскому району. По версии следствия, Кириллова получила взятку 50 тыс. руб. за снятие судебных ограничений с предпринимателя, у которого имелась задолженность в несколько миллионов рублей. Пристав позволила ему выехать за границу.

Напомним, на днях уголовное дело о взяточничестве было возбуждено в отношении вице-мэра Канска Красноярского края Петра Иванца.