Суд оставил экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области под арестом еще на два месяца

Василий Попов
 
экс-замминистра ЖКХ НСО останется под домашним арестом еще на два месяца
Фото Михаила Перикова

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения бывшему заместителю министра ЖКХ региона Владимиру Нормайкину, обвиняемого во взяточничестве. Он проведет под домашним арестом еще два месяца.

Информацию о продлении меры пресечения в отношении бывшего замминистра ЖКХ региона Владимира Нормайкина сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15.02.2022 продлен срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Нормайкина В.Н., на 02 месяца 00 суток, то есть до 18.04.2022», — указано в сообщении. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Владимир Нормайкин был арестован 19 октября по делу о взятке. По данным следствия, в 2020 году обвиняемый пролоббировал интересы местной компании при участии в конкурсе на строительство водонапорных скважин в регионе по программе «Чистая вода» за взятку в размере 2 млн 5 тыс. рублей. 15 декабря суд изменил меру пресечения бывшему замминистра на домашний арест.

Отметим, по данным прокуратуры Новосибирской области, взятка, которая была передана Владимиру Нормайкину, стала самой крупной в регионе в 2021 году. В январе текущего года правоохранители выявили еще один преступный эпизод в деле чиновника.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о задержании двух бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» по делу о мошенничестве. Их подозревают в хищении имущества предприятия.

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