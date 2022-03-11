Рост цен до 17% на бытовую технику за месяц зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировано значительное повышение цен на бытовую технику. Так, в частности, стоимость монитора для компьютера за месяц выросла на 17,2%, цена на ноутбуки поднялась на 14%.

Новосибирскстат опубликовал ежемесячные данные об изменении цен на потребительном рынке Новосибирской области. Согласно официальным данным, в регионе отмечено значительное повышение цен на отдельные виды бытовой техники.

Согласно данным, стоимость монитора для компьютера в Новосибирской области выросла на 17,2%, электроутюг поднялся в цене на 16,8%. Стоимость ноутбуков увеличилась на 14%, стиральных машин и электропылесосов — на 13,5% и 13,4% соответственно. Рост цен на моноблоки в регионе составил 12,9%, на флеш-накопитель USB — 11,7%. Стоимость беспроводных наушников увеличилась на 10,8%, холодильников — 10,4%.

Отмечается и увеличение стоимости зарубежных поездок на отдых. Так, путевка в Египет стала дороже на 25,9%, в Турцию — на 20,9%, ОАЭ — 14,1%. Рост фиксируется и на поездки в купейном вагоне поездов — в фирменном на 12,5%, в нефирменном — на 11,4%. При этом стоимость полета в самолете снизилась на 3,4%.

Отдельно сообщается об изменении цен на продовольственные товары. Специалисты сообщают об удорожании плодовоовощной продукции. Так, в частности, стоимость апельсинов увеличилась на 16,9%, груш — на 15%. Свежие огурцы подорожали на 12,6%, морковь выросла в цене на 9,6%. Снизились цены на чеснок (на 7,1%), свежие грибы (4,6%), репчатый лук (1,7%) и картофель (1,5%).

«За период с начала 2022 года (по сравнению с декабрем 2021 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 102,8%. На продовольственные товары цены выросли на 3,8%, непродовольственные – на 2,4%, услуги – на 1,7%», — указано в сообщении.

Напомним, в связи с ситуацией на Украине некоторые компании приостановили деятельность на территории России. В частности, остановила продажи своей продукции американская корпорация Apple, магазины на территории России закрыла компания IKEA.