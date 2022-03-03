Шведская компания IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба российского отделения компании.

IKEA закрывает магазины в России и Белоруссии. О таком решении заявили представители торговой группы 3 марта. В Новосибирске торговые площадки компании перестанут работать уже с 4 марта.

«IKEA приостанавливает продажи в России и операционную деятельность в Беларуси. Конфликт России и Украины — это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний INGKA уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем», — комментирует пресс-служба IKEA в России.

По словам представителей компании, временное закрытие магазинов связано с нарушениями в цепочке поставок, а также условиях торговли. При этом продажи приостанавливаются не только в магазинах, но и сети Интернет.

Решение о закрытии магазинов и производства IKEA коснется 15 тыс. сотрудников в России, Беларуси и Украине, которым в компании обещают оказать поддержку.

Напомним, что на сегодня IKEA среди городов Сибири представлена в Новосибирске и Омске. В обоих магазинах в связи с предстоящим закрытием вечером 3 марта наблюдался ажиотаж.

Сегодня же стало известно, что компания Embraer покидает российский авиарынок. О приостановке продаж объявили торговые марки Н&M, Canon и Farfetch, а также Toyota и Lexus.