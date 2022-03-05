Когда «Континент Сибирь» опубликовал материал о том, как изменились цены на электронику в новосибирских магазинах, компании Intel и AMD объявили о том, что с 4 марта прекращают поставки процессоров в Россию и Беларусь. Временный запрет ввело министерство финансов США, причем китайским организациям было также запрещен реэкспорт процессоров Intel и AMD в Россию. К чему это привело на текущий момент – в нашем материале.

Первоначальное заявление Intel не давало ясности, насколько далеко зайдут ограничения поставок. Они могли коснуться как одних серверных решений, так и всей бытовой электроники. Сейчас, согласно объявлению на сайте компании, Intel прекратил вообще все поставки в Россию и Беларусь. И даже российское представительство в Москве и Нижнем Новгороде заявило о сворачивании программ технической поддержки уже поставленных устройств. Аналогичные заявления сделал и AMD, причем эмбарго коснется и видеокарт марки Radeon, также принадлежащей AMD. Nvidia, основной конкурент Radeon, пока таких заявлений не делала, но поддержала блокаду со стороны тайваньской TSMC, чьи компоненты используются в производстве.

Что с ассортиментом

В первую очередь с прилавков магазинов (Regard, «Ситилинк», DNS) исчезли самые «свежие» и дорогие комплектующие. Те, что еще остались в наличии, в основном, сопровождаются надписями «на складе» или «под заказ».

По данным СберМегаМаркет, единственным на утро 5 марта офлайн-ритейлером, который все еще продает в Новосибирске процессоры в режиме «заплати и сразу забирай», остается «М.Видео», но в списке товаров значится всего одна модель Intel Core i5. Яндекс.Маркет таких вообще не нашел – только с доставкой от 5 дней и более. Также на Яндекс.Маркет в настоящий момент недоступна история цен.

В онлайн-магазине DNS 4 марта из каталога исчезли все процессоры – как в наличии, так и под заказ. При этом в «Ситилинке» в группе «есть в магазине» было представлено 55 моделей, в «Онлайн-трейд» – 116, в E2E4 – 37, преимущественно низкой ценовой категории.

На вопрос о том, когда могут быть новые поставки и будут ли вообще, пока никто не может дать ответа.

Что с ценами

За неделю процессоры, поставляемые под заказ, подорожали, по данным сайта Hardprice.ru, на 40-80% в зависимости от модели. Те же, что продавались прямо с прилавка, выросли в цене в два раза и выше. Причем в некоторых случаях после того, как товар в наличии заканчивался, цена на него 3-4 марта могла даже снизиться – по данным сайта, такую политику проводит магазин «Плеер.ру».

Стоит также отметить, что с начала марта некоторые магазины при оформлении покупок под заказ стали настаивать на 100% предоплате на все группы товаров дороже 10 тысяч рублей. Однако меньше чем за сутки 4 и 5 марта сроки поставки одних и тех же товаров выросли с 9-10 до 15-16 марта. Возможно ли ожидать задержки и отмены заказов – вопрос остается открытым.

Что делать дальше

Ряд экспертов считает, что пустых прилавков в магазинах электроники ждать не стоит. Так, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский заявил федеральными СМИ, что «скоро мы узнаем про киргизские процессоры», которые сравнил с «белорусскими креветками». Китай, по его словам, американцы контролируют, но есть и другие страны, с которыми у России сохраняются хорошие отношения.

Инфографики составлены с помощью калькулятора Hardprice.ru

Примером того, чем может обернуться санкционная война с США и ее союзниками, может стать относительно недавняя история с компанией Huawei, которая также попала под санкции со стороны той же TSMC – более подробно эта история описана в материале «Континента Сибирь» по ссылке. Но тут есть пара нюансов. С одной стороны, производственная база Китая в области электроники может производить куда больше, чем российская. С другой – китайцы вели «гонку вооружений» с производителями из США и Кореи: им не нужно было поставить на прилавок хоть что, то, чего сейчас хотят российские магазины. Им нужны были самые передовые разработки, чтобы не отстать от соперников. С этим Китай не справился, но некоторые достаточно продвинутые техпроцессы за это время освоил. Сейчас китайские производители могут сами выпускать аналоги ряда продуктов Intel и AMD, которые под санкции не попадают – а значит, могут поставляться в Россию если не «в белую», то хотя бы «в серую». В то время как предприятия из Вьетнама и Малайзии, откуда в основном идут процессоры в Сибирь и Новосибирск, готовы по команде из США полностью прекратить поставки.

Представители одной крупной сети магазинов электроники в беседе с «Континентом Сибирь» поделились тем, что в прошлом, во время акционных предложений по тем или иным товарам, очень много времени и сил уходило на отлов перекупщиков, которые скупали сразу большие партии для перепродажи. И что основную часть этих перекупщиков составляли небольшие интернет-магазины. Возможно, если эмбарго затянется, такой способ пополнения ассортимента станет массовым, а источником товара будут китайские маркетплейсы, продающие продукцию малоизвестных компаний – так, как это уже было в 2020-21 годах во время глобального дефицита видеокарт.

Таким образом, речь идет о трех возможных вариантах развития событий. Либо поставках через страны-посредники, либо о переходе к «серому» рынку, либо о возвращении в стутус-кво, если все договорятся. Вместе с тем, цены в любом случае будут расти, поскольку доллар дорожает не только из-за эмбарго.

Кто еще прекратил поставки? Из производителей компьютерной техники о прекращении поставок в Россию уже объявили Apple, Dell, Lenovo. 5 марта к ним присоединился Samsung, хотя представители торговой сети на вопрос «Континента Сибирь» еще не этой неделе отвечали, что поставки будут продолжаться. Магазины reStore, 2 марта прекратившие работу, спустя 2 дня возобновили ее в Новосибирске, но, как заявили сами продавцы, сейчас идет распродажа остатков.