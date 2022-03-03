В Красноярском крае во время действия санкций может вырасти экспорт лодок и катеров

Экспорт судостроительной продукции в Красноярском крае в 2022 году может вырасти до трёх миллионов долларов, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Поставки планируется осуществлять во Вьетнам и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Красноярские производители судостроительной продукции в 2022 году могут увеличить экспорт в до 3 млн долларов, в то время как в 2021 году этот показатель в регионе составлял около 2 млн долларов.

Об этом сообщает ТАСС с Красноярского экономического форума со ссылкой на координатора российской общественной организации «Деловая Россия» в Сибирском федеральном округе Виктора Зубарева 3 марта.

«Если нашим производителям не будут мешать, например, санкциями, то показатель в 2,5-3 миллиона долларов для этого года вполне реален», — цитирует информационное агентство Виктора Зубарева.

Как отметил эксперт, в прошлом году судостроительная продукция в основном вывозилась в страны дальнего зарубежья, сейчас у региона в плане экспорта есть потенциал в странах АТР и ЕАЭС. По словам Зубарева, у Красноярского края есть, в частности, предложения для Вьетнама, а также других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, контракты с которыми ранее сдерживала пандемия.

В 2021 году в Красноярском крае было произведено около 22 тыс. спортивных и прогулочных судов, что составляет пятую часть от всего выпуска аналогичной продукции в России. В ближайшее время в регионе планируется возвести судостроительный цех для строительства речных барж, которые будут доставлять груз по Енисею на север.

Напомним, Красноярский экономический форум проходит в краевом центре со 2 по 4 марта. Основная его тема в этом году – развитие Сибири с учётом государственных приоритетов, в том числе опережающие развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона и возможность создания новых городов на территории Южной Сибири. В связи с проведением военной спецоперации на Украине из программы форума исключили развлекательные мероприятия.