На Красноярском экономическом форуме планируется подписать соглашения на 80 млрд рублей

Традиционный экономический форум откроется в Красноярске 2 марта. Инвестиции по соглашениям, которые планируется заключить в рамках мероприятия, составят более 80 миллиардов рублей.

В рамках предстоящего Красноярского экономического форума планируется заключить 32 соглашения, инвестиции по ним превысят 80 млрд руб., сообщил на пресс-конференции во вторник вице-премьер правительства края Сергей Верещагин. Мероприятие пройдёт в регионе со 2 по 4 марта.

«Планируем подписать соглашение по строительству делового центра «Красноярск-Сити», ряд соглашений, связанных с кадровым обеспечением крупных компаний, работающих на территории Красноярского края, соглашения, связанные с освоением и реконструкцией Хатанги. Будет рассматриваться проект по строительству логистического комплекса на территории Емельяновского района Красноярского края», — рассказал Сергей Верещагин (цитата по ТАСС).

В этом году главной темой Красноярского экономического форума станет развитие Сибири с учётом государственных приоритетов. Планируется, в частности, обсудить стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и перспективы создания новых городов на территории Южной Сибири.

Трансляции мероприятий будут вестись в том числе из Москвы и Пекина. Согласно изначальным планам, в форуме должны принять участие представили около 20 стран.

Как отметил Сергей Верещагин, дискуссии форума приобретают особую актуальность в свете происходящих мировых событий.

«Ожидаем очень предметного диалога при обсуждении изменений, которые крупные компании сейчас вынуждены учитывать при стратегическом планировании», — отметил он.

По итогам форума будет создана резолюция с предложениями участников по ключевым вопросам. Документ будет направлен в правительство РФ. Предполагается, что разработанные инициативы будут учтены при формировании стратегии развития Сибири и страны в целом.

Напомним, 28 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что целью беспрецедентно резкого роста ключевой ставки, помимо сдерживания проинфляционных факторов, было увеличение привлекательности банковских вкладов после резкого роста интереса вкладчиков к наличным деньгам на фоне возможных сбоев работы банковских систем.