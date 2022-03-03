Из программы Красноярского экономического форума убрали игру КВН

Игра за кубок КВН «Енисейской Сибири», запланированная в рамках Красноярского экономического форума, отменена. Как пояснили в правительстве региона, это связано с событиями на Украине.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил исключить из программы Красноярского экономического форума кубок КВН «Енисейской Сибири», сообщили в оргкомитете мероприятия 3 марта.

Игра должна была состояться в заключительный день форума в конгресс-холле Сибирского федерального университета.

«Это связано с событиями на Украине, где в настоящее время минобороны РФ проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Все мероприятия форума будут организованы в деловом формате»,— прокомментировали отмену мероприятия в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, по информации оргкомитета, в рамках развлекательной части форума планировалось выступление Леонида Агутина.

Напомним, Красноярский экономический форум проходит в регионе со 2 по 4 марта. По словам вице-премьера правительства региона Сергея Верещагина, в рамках мероприятия планируется в том числе обсудить изменения в связи последними событиями на мировой арене. 2 марта в регионе также был создан оперативный штаб по стабилизации краевой экономики.