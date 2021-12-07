Куратор СФО Абрамченко поручила проработать возможность создания отраслевых кластеров в Сибири

В Сибири может быть запущено восемь новых отраслевых кластеров на территории Красноярского края, республики Тыва и Хакасия, а также Иркутской области. С таким предложением выступила вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко.

Вице-премьер РФ, куратор СФО Виктория Абрамченко поручила министерству экономического развития РФ проработать возможность создания восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера. В макрорегион входят Красноярский край, республики Тыва и Хакасия, а также Иркутская область.

Уточняется, что кластеры предлагается разделить по нескольким направлениям: «нефть и газ», «уголь», «углехимия», «золото и драгоценные металлы», «лес и строительные материалы», «переработка алюминия», «медь и электроника», «сельское хозяйство».

Виктория Абрамченко также поручила предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог, включая «расшивку узких мест» магистральной инфраструктуры, создание транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока в макрорегионе с другими территориями России и зарубежными странами.

В срок до 3 декабря министерству было поручено подготовить проект стратегии социально-экономического развития Ангаро-Енисейского макрорегиона до 2035 года с перечнем первоочередных инфраструктурных и индустриальных проектов. В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что указанный проект сформирован.

«В рамках стратегии рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров, с ориентировочным общим объемом инвестиций порядка 4,4 трлн руб. После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство», — уточнили в министерстве.

Напомним, в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По словам Виктории Абрамченко, для реализации инициативы рассматривается Ангаро-Енисейский макрорегион, а также территория Южной Сибири.

По словам Сергея Шойгу, города можно возвести между Братском и Красноярском, а также в районе городов Канск и Лесосибирск Красноярского края.