Сельхозтоваропроизводители Алтайского края в I квартале 2024 года экспортировали в Китайскую Народную Республику 243,5 тыс. тонн зерновой продукции, что на 94,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года — тем самым аграрии края нарастили темпы экспорта продуктов растениеводства в Китай на 63%, сообщает региональный филиал «Центра оценки качества зерна».

По данным Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, наибольший скачок показали зерновые и зернобобовые культуры, их в Поднебесную из региона уже отгрузили 84,5 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель за I квартал в 6,7 раза. Среди лидеров категории этой группы товаров — гречиха (30,4 тыс. тонн, рост в 4 раза), горох (27,3 тыс. тонн, рост в 12,5 раза) и ячмень (16,5 тыс. тонн, в I квартале 2023 года культура в КНР не поставлялась).

Экспорт продуктов зернопереработки из региона в Китай вырос в 4,5 раза: с 5 тыс. тонн в I квартале 2023 года до 23 тысяч тонн в текущем году. Темпы роста, как сообщается, обусловлены высоким спросом на алтайские муку (10,5 тыс. тонн, +228%), ядро подсолнечника (8 тыс. тонн, +427%), овсяную крупу (3,2 тыс. тонн, в аналогичный период прошлого года не экспортировалась в Китай) и различные хлопья (1,3 тыс. тонн, +271%).

Помимо этого, самыми наиболее быстро наращивающими объемы отгрузок в КНР стали такие категории товаров, как жмыхи, относящиеся к фуражным грузам (16,3 тыс. тонн, рост в 14,5 разf), и растительные масла (80 тыс. тонн, рост на 66%).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, сколько зерна за I квартал этого года экспортировала Новосибирская область.