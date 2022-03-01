В условиях пандемии и связанных с ней ограничений выросла роль отраслевых сообществ. Как следствие, ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) в 2020-2021 годах сформировала региональные советы, один из которых консолидирует участников сибирского и дальневосточного регионов. Президент РОАД, основатель холдинга «ТрансТехСервис» (ТТС) ВЯЧЕСЛАВ ЗУБАРЕВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, как показали себя региональные советы ассоциации, чего ожидать от 2022 года с точки зрения авторынка, и какие долгосрочные последствия будет иметь проблема с нехваткой автомобилей.