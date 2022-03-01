По итогам февраля 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Начавшаяся 24 февраля «военная спецоперация на Донбассе», как назвал Владимир Путин действия российской армии на территории Украины, может иметь долгосрочные последствия для экономики и политической системы РФ. О том, что сейчас происходит, «Континент Сибирь» поговорил с полковником запаса, командиром отдельного отряда войск специального назначения ГРУ с 1994 по 1999 год, первым заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области, руководителем Новосибирского регионального общественного движения «Защитник» АНДРЕЕМ ПАНФЁРОВЫМ.
По данным источников «Континента Сибирь» решается вопрос о возможном объявлении в розыск трех фигурантов по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Торговый комплекс «Восток» продолжил работу с покупателями в Новосибирске. Ранее из-за ошибки судебных приставов несколько корпусов комплекса были закрыты. Собственникам вменялось невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности.
Премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе в Новосибирском театре оперы и балета 11 и 12 февраля взяла лавры пока что самого ожидавшегося театрального события в регионе 2022 года (по состоянию на текущий момент). «Континент Сибирь» связался с руководством театра, а также известными новосибирскими бизнесменами и политиками, побывавшими на спектакле, чтобы выяснить, насколько оправданным оказался ажиотаж предвкушений?
В условиях пандемии и связанных с ней ограничений выросла роль отраслевых сообществ. Как следствие, ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) в 2020-2021 годах сформировала региональные советы, один из которых консолидирует участников сибирского и дальневосточного регионов. Президент РОАД, основатель холдинга «ТрансТехСервис» (ТТС) ВЯЧЕСЛАВ ЗУБАРЕВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, как показали себя региональные советы ассоциации, чего ожидать от 2022 года с точки зрения авторынка, и какие долгосрочные последствия будет иметь проблема с нехваткой автомобилей.