Торговый комплекс «Восток» продолжил работу с покупателями в Новосибирске. Ранее из-за ошибки судебных приставов несколько корпусов комплекса были закрыты. Собственникам вменялось невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

По сообщениям очевидцев, в субботу, 5 февраля, ТК «Восток» в Новосибирске работал в обычном режиме. Напомним, 3 февраля судебные приставы опечатали двери в корпусах №1 и №2, закрыв доступ посетителей. Корреспондент «Континента Сибирь» связался с несколькими арендаторами, которые подтвердили, что их торговые точки, как и весь комплекс, были открыты в субботу и продолжают работу сегодня, в воскресенье.

Представитель управляющей компании комплекса прокомментировал корреспонденту «Континента Сибирь» решение возобновить работу торговых точек, а также описал хронологию событий, предшествовавших приходу судебных приставов.

«У нас очень простая и ясная позиция по поводу ситуации вокруг ТК «Восток».

29 октября 2021 года апелляционная инстанция Новосибирского областного суда вынесла решение о приостановке деятельности ТК «Восток» до устранения нарушений пожарной безопасности. 13 января 2022 года судебным приставом-исполнителем было назначено проведение экспертизы, которая была призвана поставить точку в вопросе наличия или отсутствия нарушений пожарной безопасности в 1-м и 2-м корпусах ТК «Восток», — рассказал представитель управляющей компании комплекса Илья Николаенко. — 25 января 2022 года экспертом, которого привлекла ФССП, был проведён осмотр вышеуказанных корпусов, а 3 февраля 2022 года было готово экспертное заключение, в котором эксперт сделал однозначный вывод — нарушений пожарной безопасности нет, судебное решение исполнено. Однако, сотрудники ФССП, видимо, ожидали увидеть другое заключение».

После этого, по словам представителя управляющей компании комплекса, приставы предприняли попытку физически приостановить деятельность двух корпусов ТК «Восток», проигнорировав экспертное заключение.

«Мы не видим никаких законных или логических оснований для приостановки деятельности ТК «Восток». В судебном акте ясно сказано: «приостановить деятельность 1-го и 2-го корпусов ТК «Восток» до устранения нарушений пожарной безопасности». Не менее однозначно звучит вывод эксперта о том, что пожарная безопасность обеспечена, а апелляционное определение Новосибирского областного суда исполнено в полном объеме», — подытожил Илья Николаенко.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что 3 февраля судебные приставы опечатали двери ТК «Восток» в Новосибирске. Причиной стало якобы невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности. Однако к моменту прихода правоохранителей собственники ТК «Восток» уже имели на руках экспертизу (копия акта находится в распоряжении «Континента Сибирь»), выполненную по заказу службы судебных приставов-исполнителей. Документ свидетельствовал, что нарушения устранены.

«Континент Сибирь» запросил комментарий в УФССП по Новосибирской области и продолжит следить за ситуацией вокруг ТК «Восток».