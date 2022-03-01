В конце прошлой недели цены на бытовую электронику и электронику в крупных торговых сетях резко подскочили вверх. В некоторых магазинах появились объявления о том, что ценники являются «ориентировочными», где-то, по словам посетителей, их меняли несколько раз за день. В понедельник 28 февраля ажиотаж несколько поутих, но неопределенность остается. Что ждать дальше?

Смартфоны: каждый идет своим путем

Мобильные гаджеты, в отличие от крупной бытовой техники, продаются не только в торговых сетях, но и, например, в салонах связи. И в разных торговых точках ассортимент и ценовая политика могут отличаться довольно сильно.

В магазинах «большой четверки», по наблюдениям очевидцев, которые подтвердили и сами сотрудники заведений, сейчас распродаются остатки старых партий – довольно много моделей остались только как витринные образцы. Когда прибудут новые гаджеты, и сколько они будут стоить, пока неизвестно. Цены на одни и те же модели в разных салонах связи практически одни и те же (вне зависимости от того, есть ли на ценнике надпись «Акция» или нет). И почти везде имеет место рост цен на недорогие и быстро оборачиваемые группы товаров – то есть аксессуары.

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Фирменные магазины Apple и Samsung дефицита не боятся и цены пока стараются не повышать. Они пошли другим путем, свернув некоторые акции (например, какие предоставлял Samsung в начале года перед выходом нового флагмана). Однако на некоторые гаджеты, которые только начали поступать в продажу, ценников пока нет – предлагается уточнить у продавца. Опять же имеется рост цен на брендовые аксессуары.

В крупных сетях (М.Видео, DNS) активно распродаются «китайцы» – пока на «яблочные» и корейские модели цены остаются на уровне средних по рынку или чуть выше, китайские смартфоны (например, марки Realme) продаются примерно на 25% дешевле среднерыночной цены – местами цена даже ниже январской. В то время как «Самсунги» в феврале сворачивали акционные предложения, Realme и другие китайские марки, осваивающие российский рынок, их вводили.

Подорожали в крупных сетях, прежде всего, модели A-брендов, сильнее всего выросли цены на «Яблоки» – цена iPhone 13 всех модификаций увеличилась за месяц в среднем на 20%

Компьютеры и ноутбуки: чем дороже, тем еще дороже

Удорожание такого товара, как видеокарты – мировой тренд, вызванный несколькими причинами, от всплесков интереса к криптовалюте до дефицита комплектующих из-за коронавирусных ограничений. Начало 2022 года в большинстве стран видеокарты снова начали дешеветь, но в России цена на них снова поползла вверх – в первую очередь из-за санкций и роста курса валют. Могут в скором времени стать дефицитом и процессоры: 27 февраля тайваньская компания TSMC, а также Intel и AMD объявили о приостановке поставок в Россию. Первые итоги уже видны – Intel Core i7-10700KF стал за этот месяц дороже на 14%

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Цены на ноутбуки за последние дни изменились по принципу «чем дороже, тем сильнее». Так, цена ASUS ZenBook 14 в Новосибирске, по данным Яндекс.Маркет, выросла с конца января на 12%, Apple MacBook Air 13 подорожал сразу на 50%, а стоимость такого гаджета, как Lenovo IdeaPad L340, оставалась неизменной с декабря.

Крупная бытовая техника: не только санкции

Рост цен на бытовую технику сдерживает то, что эти товары покупаются надолго и меняются редко. Здесь виден тренд на то, что быстрее всего растут цены, во-первых, на малую технику (например, на телевизоры), во-вторых, на бюджетную технику, которая оборачивается и продается быстрее. Так, телевизор BBK 32LEM-1089 подорожал в феврале на 25% или на 3,5 тыс. рублей, а LG 43UP77506LA – всего на 1,5% или на 640 рублей. В крупной технике тренды скорее обратные: холодильник Samsung RB38T676FEL в Новосибирске за месяц подорожал на 10%, «Бирюса 153» за это же время – на 7%

Еще в конце прошлого года эксперты пришли к выводу, что бытовая техника в 2022 году подорожает примерно на 15% из-за введение экологичекого сбора, включающего в себя запрет экспорта всех видов ломов и отходов, содержащих драгметаллы. По прогнозам специалистов, электроника от введения сбора должна были подорожать на 9%, а мелкая бытовая техника – на 13-15%.

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Ажиотаж уже прошел

Напомним, что первой в прицел СМИ и, впоследствии, ФАС попала сеть магазинов DNS, которая еще в четверг 24 февраля повысила цены на 30% на большинство групп товаров, а ее руководитель объяснил все это «ажиотажным спросом. Спрос действительно вырос: по оценке «Связного», во второй половине недели продажи ноутбуков выросли на 77%, планшетов на 32%, смартфонов на 30%.

Кроме российских торговых сетей, вырос также спрос на технику на AliExpress: ранее такой всплеск наблюдался во время бума майнинга, когда цены на комплектующие для персональных компьютеров резко выросли. Но к 2021 году продукция китайских производителей приблизилась по стоимости к тому, что находилось на российских прилавках, и спрос на нее упал. Сейчас он переживает второе рождение.

Ажиотажный спрос, по мнению экспертов, был вызван не только кризисом и ожиданием ухудшения ситуации, но и накопившимся за время коронавирусных ограничений спросом. Тем не менее, массовой скупки всего подряд с надеждой потом продать лишнее, как было в 2014-15 годах, не наблюдается.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, уже на этой неделе рост продаж электроники и бытовой техники пойдет на убыль, особенно если компании поднимут цены до того, как будут распроданы партии, уже полученные ими до скачка курса валют.

Наконец, еще одним фактором, который способен повлиять на работу рынка электроники, станет обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, которую на днях ввел Центробанк. По мнению финансистов, эта мера, в отличие от ключевой ставки в 20%, может просуществовать очень долго, поскольку санкции вряд ли будут сняты в ближайшей перспективе.

А пока они будут действовать, государство будет вынуждено все активнее вмешиваться во внешнюю торговлю, чтобы обеспечить экономику России товарами, которые она сама по тем или иным причинам не может производить. Это могут быть как комплектующие для машиностроения, так и электроника. А это значит, что данный рынок в скором времени обещает стать очень зарегулированным и зависимым от государства.