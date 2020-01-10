Пока во всем мире продажи мобильных гаджетов падали, российские ретейлеры раз за разом отчитывались о росте. Сначала за счет простых, но все же «умных» устройств, заменивших классические мобильные телефоны, затем — за счет тех, кто менял «пробные смартфоны» на что-то более функциональное. Потом — за счет тех, кто предпочитал мобильный Интернет стационарному. Но в 2019 году рост уперся в потолок. Можно ли найти новый путь роста или российский рынок следом за мировым ждут стагнация и спад? «Континент Сибирь» попробовал в этом разобраться.
Падение оказалось недолгим
Начнем с того, каким стал 2019 год для мирового рынка смартфонов и других мобильных устройств.
Согласно вышедшему в середине года отчету Gartner, динамика продаж мобильных гаджетов в 2019 году обещала стать рекордно низкой. Аналитики пришли к выводу, что пользователи потеряли интерес к обновлению смартфонов и планшетов «ради обновления». Эта тенденция наметилась не вчера — срок службы уже приобретенных гаджетов продолжает расти, сегодня он составляет в среднем 2,6 года в верхнем ценовом сегменте, а к 2023 году приблизится к 3 годам.
Относительно продаж прогноз Gartner на 2019 год дал следующие цифры: глобальные продажи различной вычислительной техники, включая мобильные и настольные ПК, планшеты и смартфоны, в общей сложности должны были составить по итогам года 2,2 млрд штук. Это на 3,3% меньше, чем год назад. Мобильный сегмент должен был просесть еще сильнее — на 3,8%. А продажи смартфонов в 2019 году должны были уменьшиться на 2,5%, что является абсолютным антирекордом за все время существования рынка.
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Единственным, что может теоретически переломить этот тренд, аналитики назвали внедрение стандарта 5G — но даже он вряд ли сможет изменить ситуацию в ближайшие год-два. Да, конечно, в 2019 году технология смогла пройти от опытных образцов до коммерческой эксплуатации в ряде стран, но говорить о покрытии хотя бы ключевых городов пока не приходится. В 2020 году, по прогнозу Gartner, к коммерческому предоставлению услуг 5G будет готово лишь 7% от всех мировых провайдеров связи, а доля смартфонов с поддержкой 5G сможет достигнуть психологической отметки в 50% не раньше 2023 года.
В то же время падение рынка мобильных устройств, по мнению аналитиков, не вызовет «замещающего» роста в других направлениях — как, например, некоторое время назад в России падение интереса к планшетам с большим экраном вызвало «ренессанс» продаж ноутбуков. Сейчас, по мнению Gartner, в пике вошли не только продажи смартфонов, а весь цифровой рынок, включая ПК и ноутбуки, кроме достаточно узкого сегмента премиум-класса. Причин тому аналитики назвали много, от торговой войны между США и Китаем до скорого прекращения Microsoft поддержки Windows 7 — последней в своей линейке операционной системы, ориентированной только на ПК, все последующие были уже мультиплатформенными. Большая часть функций должна быть закрыта 14 января, но кое-что компания согласилась оставить до ноября — исключительно из-за выборов президента США.
Таблица 1. Продажи электронных устройств в мире за год (млн штук)
|Тип устройства
|2018
|2019
|2020*
|2021*
|Ноутбуки или десктопы
|195,3
|187,2
|177,5
|171,2
|Ультрамобильные ПК (премиальный сегмент)
|64,4
|69,8
|75,2
|81,4
|Ультрамобильные системы (основные и вспомогательные)
|149,6
|146,1
|144,6
|142,4
|Суммарный рынок ПК
|259,7
|257
|252,7
|252,6
|Рынок вычислительных устройств в целом
|409,3
|403,1
|397,3
|395
|Смартфоны
|1813,4
|1745,4
|1771,1
|1762,6
|Суммарный рынок вычислительной техники
|2222,7
|2148,5
|2168,4
|2157,6
* — прогнозные значения. Источник — Gartner
Но во втором полугодии двухлетний тренд на спад внезапно преломился — в III квартале продажи смартфонов показали пусть и небольшой, но рост. И основной вклад в это сделала «большая тройка»: Apple, Samsung и Huawei.
У каждого свои плюсы
Эти три вендора выделяются на фоне других главным образом тем, что все технологические новинки, которые приходят на рынок, обкатываются именно на них. А главной причиной того, что продажи не растут, Gartner в свое время назвал отсутствие внятных причин заменить свой смартфон на новый. Во втором полугодии причины появились — и все сливки, логично, сняли те, кто их внедрил.
Сняли их, впрочем, не все. В 2019 году Apple оказалась единственным участником «большой тройки», не предоставившей 5G-устройств, что повлекло за собой спад продаж — по данным агентства Canalys, за год они сократились на 7% и составили 43,5 млн устройств. Основной спад пришелся на первую половину года, в дальнейшем компания выправила динамику. В том числе благодаря новым моделям, которые несколько изменили имидж вендора как производителя исключительно дорогих устройств. Окончательная реабилитация Apple состоялась в декабре — продажи в App Store по итогам рождественских праздников составили, по данным компании, 1,42 млрд долларов, что на 16% больше, чем в рождественскую неделю 2018 года.
Samsung в 2019 году сохранил позицию лидера — по итогам III квартала южнокорейский вендор реализовал 78,9 млн устройств, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Одной из причин успеха Canalys называет агрессивную стратегию продвижения продукта, в частности, серии Galaxy A, которая полностью заменила старую линейку Galaxy J. Плюс в продаже появились модели с поддержкой 5G. Наконец, достаточно ощутимую фору Samsung дает то, что они сами выпускают комплектующие для своих гаджетов и не зависят от сторонних поставщиков. В качестве примера можно привести покупку корейским вендором компании TransChip, разрабатывавшей камеры («Континент Сибирь» в свое время опубликовал интервью с ее создателем).
Самый большой прирост за год показал Huawei — и это несмотря на санкции со стороны США. Вендор сумел увеличить продажи до 66,8 млн гаджетов, что на 29% больше, чем в прошлом году. Немалую роль в успехе сыграло резкое увеличение продаж в Китае — на 66% по сравнению с прошлым годом. Что касается новых моделей, здесь ситуация достаточно спорная: на одной чаше весов 5G и другие новые функции, на другой — отсутствие поддержки сервисов Google, которые могут оттолкнуть покупателей из других стран.
А как в России?
Россия на общем фоне примечательна тем, что в ней динамика рынка шла в противофазе мировой. Пока во всем мире продажи два года подряд планировали вниз, в нашей стране они росли. А когда в середине 2019 года «тройка» подняла мировой рынок смартфонов на 1%, российский впервые за три года показал отрицательную динамику, просев на 2%. Но только в штучном исчислении — в денежном он подрос на 3,4%, в основном за счет категории от 30 тыс. рублей и выше. В том числе в кредит и по программам trade-in.
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Причиной падения аналитики МТС назвали ряд факторов, в том числе падение продаж дешевых устройств в категории до 15 тыс. рублей и увеличение срока службы устройств. Три года назад средняя стоимость смартфона, по данным МТС, составляла 11,6 тыс. рублей, в начале 2019 года она достигла 15,9 тыс. рублей, а в конце — 16,6 тыс. Срок службы гаджета в России растет намного быстрее, чем в среднем по миру: в 2018 году он составлял в среднем два года, сейчас около трех.
«Покупатели стали более осознанно подходить к приобретению смартфонов, реже делают импульсивные покупки, дольше читают информацию о гаджетах в Интернете, сравнивают предложения разных магазинов. Продавцы отвечают на это программами рассрочек и trade-in», — прокомментировал итоги 2019 года генеральный директор розничной сети МТС Евгений Галушко.
И снова «большая тройка»
«В 2019 году покупатели стали чаще приобретать мобильные устройства средней ценовой категории, — констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — По итогам года количество проданных смартфонов составит 30,3 млн на общую сумму 501,8 млрд рублей».
По его оценке, в 2019 году Samsung, бывший многолетним лидером по количеству проданных в России устройств, уступил первое место Huawei (32,7% против 28,5%). Но при этом Артем Деев прибавляет к продажам этого вендора еще и «младший» бренд Honor, на который приходится большая часть устройств. МТС, напротив, эти две марки разделяет и по-прежнему отдает первое место Samsung с 28% рынка. Его догоняет Honor с 26,4%, дальше с большим отрывом следуют Xiaomi с 12,1%, Huawei с 8,3% и Apple с 8%.
«Денежный» рейтинг выглядит ровнее — впереди Apple и Samsung, которые идут практически вровень в районе 30% (некоторые аналитики называют лидером корейский вендор, некоторые — американский). Третье место с 25–27% занимает Huawei/Honor. То есть олигополию на российском рынке смартфонов можно считать состоявшейся — рынок консолидировался вокруг трех производителей.
«Гаджетом года» эксперты, опрошенные «КС», решили признать Galaxy A50, который стал однозначным лидером продаж и в количественном, и в денежном выражении, обойдя своих главных конкурентов — iPhone XR и iPhone 11.
Таблица 2. Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года в России в розничной сети МТС
|В количественном выражении
|В денежном выражении
|1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ
|1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ
|2. Honor 7A
|2. Apple iPhone XR 64 ГБ
|3. Samsung Galaxy J2 Core
|3. Apple iPhone XR 128 ГБ
|4. Samsung Galaxy A10
|4. Apple iPhone 8 64 ГБ
|5. Honor 10 Lite
|5. Apple iPhone 8 Plus 64 ГБ
|6. Honor 8X
|6. Honor 8X
|7. Honor 8A
|7. Honor 10 Lite
|8. Samsung Galaxy A30
|8. Samsung Galaxy S10 Plus 128 ГБ
|9. Xiaomi Redmi 6A
|9. Apple iPhone X 64 ГБ
|10. Honor 7C
|10. Samsung Galaxy A10
Источник — МТС
Не покупают смартфоны — их есть чем заменить на прилавке
Помимо спада продаж смартфонов в 2019 году, российские ретейлеры отметили «замещающий» рост аксессуаров: вместо того чтобы обновлять свои гаджеты, пользователи предпочитают расширять их функционал дополнительными устройствами. Это можно видеть по динамике продаж смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения. В 2020 году, по мнению аналитиков МТС, тренд на рост продаж аксессуаров станет еще заметнее благодаря тому, что в «фундамент», помимо смартфонов, добавятся умные колонки и другие устройства «умного дома», которые тоже можно «дооснастить».
«Я разделяю точку зрения аналитиков о том, что рынок мобильных устройств насытился и ничего принципиально нового предложить уже не может, — отметил руководитель группы закупок смартфонов и планшетов компании «Ситилинк» Сергей Ворзов. — По многим параметрам смартфоны уже достигли предела развития, и рост плавно перешел в сегмент аксессуаров, дополняющих основное устройство. Аксессуары все больше становятся предметом моды и стиля — не только в части дизайна, но и в части функциональности. Я уверен, что именно это направление будет развиваться активнее всего. Наши аналитики отметили значительный рост продаж в этом сегменте».
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году, по данным МТС, вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном. Рост продаж аксессуаров во многом способствовал успеху в России бренда Xiaomi, известного своим ассортиментом сопутствующих товаров.
Самым быстрорастущим товаром в группе аксессуаров в 2019 году аналитики назвали беспроводные наушники, продажи которых за год выросли более чем втрое, а средняя цена уменьшилась с 9,7 тыс. рублей до 8,1 тыс. Главными драйверами на этом рынке стали компании Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились за год на 123% по отношению к прошлому году, Samsung подрос на 106%.
Еще одним популярным аксессуаром стали носимые устройства, чей рынок вырос в натуральном выражении почти в два раза. Продажи умных часов выросли за год на 66%, а фитнес-трекеров — на 114%. Основной прирост продаж смарт-часов дали Samsung, который вырос на 113%, Garmin — на 57% и Apple — на 48%. Среди фитнес-браслетов популярностью пользовались бренды Xiaomi с приростом 124%, Honor — 74% и Jet — 70%.
А что по Сибири?
В Сибири, как и в целом по России, повторяются те же тренды. «Мы наблюдаем рост рынка аксессуаров на 5% по количеству и на четверть в денежном выражении. В два раза выросло количество проданных фитнес-трекеров, и на 66% выросли продажи умных часов. Рост продаж аксессуаров связан с появлением широких линеек бюджетных моделей», — добавил Артем Деев.
Всего за первые три квартала в Сибирском федеральном округе, по данным сети магазинов «Связной», было продано 2,7 млн устройств на сумму 38,7 млрд рублей. В штучном отношении рынок вырос на 2%, а в денежном — на 9%. Средняя цена смартфона выросла на 7% и составила в конце года 14,5 тыс. рублей.
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«Сегодня производители пытаются привлечь потребителя количеством камер и мегапикселей в них, — констатирует управляющий Западно-Сибирским и Дальневосточным филиалами компании «Связной» Сергей Шляхтич. — С учетом последних новинок тенденция повышенного внимания к качеству мобильной фотографии наравне с матрицей и оптикой, а также алгоритмами обработки, продолжит расти».
Сибирь на фоне России уникальна тем, что китайские бренды здесь оказались предпочтительнее корейцев: первое место по числу проданных устройств занял Honor (даже без учета Huawei), за ним следуют Samsung и Xiaomi. По деньгам в лидеры вышел Samsung, за ним Honor и Apple. Среди планшетов в лидеры вышли «китайцы» по проданным устройствам и «яблоки» по деньгам.
Таблица 3. Самые продаваемые мобильные гаджеты в Новосибирске
|Смартфоны
|Планшеты
|В штуках
|В деньгах
|В штуках
|В деньгах
|1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ
|1. Apple iPhone XR 64 ГБ
|1. Huawei MediaPad T3 7″ 3G 8Gb Space Gray
|1. Apple iPad 32GB Space Grey (2018)
|2. Honor 10i
|2. Apple iPhone 11 128 ГБ
|2. Irbis TZ725 7″ 3G 8Gb Black
|2. Apple iPad Pro 11 56Gb (2018)
|3. Samsung Galaxy A10
|3. Apple iPhone XR 128 ГБ
|3. Lenovo TB5 E7 TB-7104i 7″ 3G 16Gb Black
|3. Apple iPad Pro 11 64Gb (2018)
Источник — «Связной»
Интересно и то, что больше всего на сибирском рынке было продано устройств в категории 5–8 тыс. рублей — это около 22% от общего количества. 14% проданных смартфонов относились к категории 8–10 тыс. рублей, 12% стоили от 10 до 13 тыс. рублей.