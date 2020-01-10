Пока во всем мире продажи мобильных гаджетов падали, российские ретейлеры раз за разом отчитывались о росте. Сначала за счет простых, но все же «умных» устройств, заменивших классические мобильные телефоны, затем — за счет тех, кто менял «пробные смартфоны» на что-то более функциональное. Потом — за счет тех, кто предпочитал мобильный Интернет стационарному. Но в 2019 году рост уперся в потолок. Можно ли найти новый путь роста или российский рынок следом за мировым ждут стагнация и спад? «Континент Сибирь» попробовал в этом разобраться.

Падение оказалось недолгим

Начнем с того, каким стал 2019 год для мирового рынка смартфонов и других мобильных устройств.

Согласно вышедшему в середине года отчету Gartner, динамика продаж мобильных гаджетов в 2019 году обещала стать рекордно низкой. Аналитики пришли к выводу, что пользователи потеряли интерес к обновлению смартфонов и планшетов «ради обновления». Эта тенденция наметилась не вчера — срок службы уже приобретенных гаджетов продолжает расти, сегодня он составляет в среднем 2,6 года в верхнем ценовом сегменте, а к 2023 году приблизится к 3 годам.

Относительно продаж прогноз Gartner на 2019 год дал следующие цифры: глобальные продажи различной вычислительной техники, включая мобильные и настольные ПК, планшеты и смартфоны, в общей сложности должны были составить по итогам года 2,2 млрд штук. Это на 3,3% меньше, чем год назад. Мобильный сегмент должен был просесть еще сильнее — на 3,8%. А продажи смартфонов в 2019 году должны были уменьшиться на 2,5%, что является абсолютным антирекордом за все время существования рынка.

Единственным, что может теоретически переломить этот тренд, аналитики назвали внедрение стандарта 5G — но даже он вряд ли сможет изменить ситуацию в ближайшие год-два. Да, конечно, в 2019 году технология смогла пройти от опытных образцов до коммерческой эксплуатации в ряде стран, но говорить о покрытии хотя бы ключевых городов пока не приходится. В 2020 году, по прогнозу Gartner, к коммерческому предоставлению услуг 5G будет готово лишь 7% от всех мировых провайдеров связи, а доля смартфонов с поддержкой 5G сможет достигнуть психологической отметки в 50% не раньше 2023 года.

В то же время падение рынка мобильных устройств, по мнению аналитиков, не вызовет «замещающего» роста в других направлениях — как, например, некоторое время назад в России падение интереса к планшетам с большим экраном вызвало «ренессанс» продаж ноутбуков. Сейчас, по мнению Gartner, в пике вошли не только продажи смартфонов, а весь цифровой рынок, включая ПК и ноутбуки, кроме достаточно узкого сегмента премиум-класса. Причин тому аналитики назвали много, от торговой войны между США и Китаем до скорого прекращения Microsoft поддержки Windows 7 — последней в своей линейке операционной системы, ориентированной только на ПК, все последующие были уже мультиплатформенными. Большая часть функций должна быть закрыта 14 января, но кое-что компания согласилась оставить до ноября — исключительно из-за выборов президента США.

Таблица 1. Продажи электронных устройств в мире за год (млн штук)

Тип устройства 2018 2019 2020* 2021* Ноутбуки или десктопы 195,3 187,2 177,5 171,2 Ультрамобильные ПК (премиальный сегмент) 64,4 69,8 75,2 81,4 Ультрамобильные системы (основные и вспомогательные) 149,6 146,1 144,6 142,4 Суммарный рынок ПК 259,7 257 252,7 252,6 Рынок вычислительных устройств в целом 409,3 403,1 397,3 395 Смартфоны 1813,4 1745,4 1771,1 1762,6 Суммарный рынок вычислительной техники 2222,7 2148,5 2168,4 2157,6

* — прогнозные значения. Источник — Gartner

Но во втором полугодии двухлетний тренд на спад внезапно преломился — в III квартале продажи смартфонов показали пусть и небольшой, но рост. И основной вклад в это сделала «большая тройка»: Apple, Samsung и Huawei.

У каждого свои плюсы

Эти три вендора выделяются на фоне других главным образом тем, что все технологические новинки, которые приходят на рынок, обкатываются именно на них. А главной причиной того, что продажи не растут, Gartner в свое время назвал отсутствие внятных причин заменить свой смартфон на новый. Во втором полугодии причины появились — и все сливки, логично, сняли те, кто их внедрил.

Сняли их, впрочем, не все. В 2019 году Apple оказалась единственным участником «большой тройки», не предоставившей 5G-устройств, что повлекло за собой спад продаж — по данным агентства Canalys, за год они сократились на 7% и составили 43,5 млн устройств. Основной спад пришелся на первую половину года, в дальнейшем компания выправила динамику. В том числе благодаря новым моделям, которые несколько изменили имидж вендора как производителя исключительно дорогих устройств. Окончательная реабилитация Apple состоялась в декабре — продажи в App Store по итогам рождественских праздников составили, по данным компании, 1,42 млрд долларов, что на 16% больше, чем в рождественскую неделю 2018 года.

Samsung в 2019 году сохранил позицию лидера — по итогам III квартала южнокорейский вендор реализовал 78,9 млн устройств, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Одной из причин успеха Canalys называет агрессивную стратегию продвижения продукта, в частности, серии Galaxy A, которая полностью заменила старую линейку Galaxy J. Плюс в продаже появились модели с поддержкой 5G. Наконец, достаточно ощутимую фору Samsung дает то, что они сами выпускают комплектующие для своих гаджетов и не зависят от сторонних поставщиков. В качестве примера можно привести покупку корейским вендором компании TransChip, разрабатывавшей камеры («Континент Сибирь» в свое время опубликовал интервью с ее создателем).

Самый большой прирост за год показал Huawei — и это несмотря на санкции со стороны США. Вендор сумел увеличить продажи до 66,8 млн гаджетов, что на 29% больше, чем в прошлом году. Немалую роль в успехе сыграло резкое увеличение продаж в Китае — на 66% по сравнению с прошлым годом. Что касается новых моделей, здесь ситуация достаточно спорная: на одной чаше весов 5G и другие новые функции, на другой — отсутствие поддержки сервисов Google, которые могут оттолкнуть покупателей из других стран.

А как в России?

Россия на общем фоне примечательна тем, что в ней динамика рынка шла в противофазе мировой. Пока во всем мире продажи два года подряд планировали вниз, в нашей стране они росли. А когда в середине 2019 года «тройка» подняла мировой рынок смартфонов на 1%, российский впервые за три года показал отрицательную динамику, просев на 2%. Но только в штучном исчислении — в денежном он подрос на 3,4%, в основном за счет категории от 30 тыс. рублей и выше. В том числе в кредит и по программам trade-in.

Причиной падения аналитики МТС назвали ряд факторов, в том числе падение продаж дешевых устройств в категории до 15 тыс. рублей и увеличение срока службы устройств. Три года назад средняя стоимость смартфона, по данным МТС, составляла 11,6 тыс. рублей, в начале 2019 года она достигла 15,9 тыс. рублей, а в конце — 16,6 тыс. Срок службы гаджета в России растет намного быстрее, чем в среднем по миру: в 2018 году он составлял в среднем два года, сейчас около трех.

«Покупатели стали более осознанно подходить к приобретению смартфонов, реже делают импульсивные покупки, дольше читают информацию о гаджетах в Интернете, сравнивают предложения разных магазинов. Продавцы отвечают на это программами рассрочек и trade-in», — прокомментировал итоги 2019 года генеральный директор розничной сети МТС Евгений Галушко.

И снова «большая тройка»

«В 2019 году покупатели стали чаще приобретать мобильные устройства средней ценовой категории, — констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — По итогам года количество проданных смартфонов составит 30,3 млн на общую сумму 501,8 млрд рублей».

По его оценке, в 2019 году Samsung, бывший многолетним лидером по количеству проданных в России устройств, уступил первое место Huawei (32,7% против 28,5%). Но при этом Артем Деев прибавляет к продажам этого вендора еще и «младший» бренд Honor, на который приходится большая часть устройств. МТС, напротив, эти две марки разделяет и по-прежнему отдает первое место Samsung с 28% рынка. Его догоняет Honor с 26,4%, дальше с большим отрывом следуют Xiaomi с 12,1%, Huawei с 8,3% и Apple с 8%.

«Денежный» рейтинг выглядит ровнее — впереди Apple и Samsung, которые идут практически вровень в районе 30% (некоторые аналитики называют лидером корейский вендор, некоторые — американский). Третье место с 25–27% занимает Huawei/Honor. То есть олигополию на российском рынке смартфонов можно считать состоявшейся — рынок консолидировался вокруг трех производителей.

«Гаджетом года» эксперты, опрошенные «КС», решили признать Galaxy A50, который стал однозначным лидером продаж и в количественном, и в денежном выражении, обойдя своих главных конкурентов — iPhone XR и iPhone 11.

Таблица 2. Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года в России в розничной сети МТС

В количественном выражении В денежном выражении 1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ 1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ 2. Honor 7A 2. Apple iPhone XR 64 ГБ 3. Samsung Galaxy J2 Core 3. Apple iPhone XR 128 ГБ 4. Samsung Galaxy A10 4. Apple iPhone 8 64 ГБ 5. Honor 10 Lite 5. Apple iPhone 8 Plus 64 ГБ 6. Honor 8X 6. Honor 8X 7. Honor 8A 7. Honor 10 Lite 8. Samsung Galaxy A30 8. Samsung Galaxy S10 Plus 128 ГБ 9. Xiaomi Redmi 6A 9. Apple iPhone X 64 ГБ 10. Honor 7C 10. Samsung Galaxy A10

Источник — МТС

Не покупают смартфоны — их есть чем заменить на прилавке

Помимо спада продаж смартфонов в 2019 году, российские ретейлеры отметили «замещающий» рост аксессуаров: вместо того чтобы обновлять свои гаджеты, пользователи предпочитают расширять их функционал дополнительными устройствами. Это можно видеть по динамике продаж смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения. В 2020 году, по мнению аналитиков МТС, тренд на рост продаж аксессуаров станет еще заметнее благодаря тому, что в «фундамент», помимо смартфонов, добавятся умные колонки и другие устройства «умного дома», которые тоже можно «дооснастить».

«Я разделяю точку зрения аналитиков о том, что рынок мобильных устройств насытился и ничего принципиально нового предложить уже не может, — отметил руководитель группы закупок смартфонов и планшетов компании «Ситилинк» Сергей Ворзов. — По многим параметрам смартфоны уже достигли предела развития, и рост плавно перешел в сегмент аксессуаров, дополняющих основное устройство. Аксессуары все больше становятся предметом моды и стиля — не только в части дизайна, но и в части функциональности. Я уверен, что именно это направление будет развиваться активнее всего. Наши аналитики отметили значительный рост продаж в этом сегменте».

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году, по данным МТС, вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном. Рост продаж аксессуаров во многом способствовал успеху в России бренда Xiaomi, известного своим ассортиментом сопутствующих товаров.

Самым быстрорастущим товаром в группе аксессуаров в 2019 году аналитики назвали беспроводные наушники, продажи которых за год выросли более чем втрое, а средняя цена уменьшилась с 9,7 тыс. рублей до 8,1 тыс. Главными драйверами на этом рынке стали компании Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились за год на 123% по отношению к прошлому году, Samsung подрос на 106%.

Еще одним популярным аксессуаром стали носимые устройства, чей рынок вырос в натуральном выражении почти в два раза. Продажи умных часов выросли за год на 66%, а фитнес-трекеров — на 114%. Основной прирост продаж смарт-часов дали Samsung, который вырос на 113%, Garmin — на 57% и Apple — на 48%. Среди фитнес-браслетов популярностью пользовались бренды Xiaomi с приростом 124%, Honor — 74% и Jet — 70%.

А что по Сибири?

В Сибири, как и в целом по России, повторяются те же тренды. «Мы наблюдаем рост рынка аксессуаров на 5% по количеству и на четверть в денежном выражении. В два раза выросло количество проданных фитнес-трекеров, и на 66% выросли продажи умных часов. Рост продаж аксессуаров связан с появлением широких линеек бюджетных моделей», — добавил Артем Деев.

Всего за первые три квартала в Сибирском федеральном округе, по данным сети магазинов «Связной», было продано 2,7 млн устройств на сумму 38,7 млрд рублей. В штучном отношении рынок вырос на 2%, а в денежном — на 9%. Средняя цена смартфона выросла на 7% и составила в конце года 14,5 тыс. рублей.

«Сегодня производители пытаются привлечь потребителя количеством камер и мегапикселей в них, — констатирует управляющий Западно-Сибирским и Дальневосточным филиалами компании «Связной» Сергей Шляхтич. — С учетом последних новинок тенденция повышенного внимания к качеству мобильной фотографии наравне с матрицей и оптикой, а также алгоритмами обработки, продолжит расти».

Сибирь на фоне России уникальна тем, что китайские бренды здесь оказались предпочтительнее корейцев: первое место по числу проданных устройств занял Honor (даже без учета Huawei), за ним следуют Samsung и Xiaomi. По деньгам в лидеры вышел Samsung, за ним Honor и Apple. Среди планшетов в лидеры вышли «китайцы» по проданным устройствам и «яблоки» по деньгам.

Таблица 3. Самые продаваемые мобильные гаджеты в Новосибирске

Смартфоны Планшеты В штуках В деньгах В штуках В деньгах 1. Samsung Galaxy A50 64 ГБ 1. Apple iPhone XR 64 ГБ 1. Huawei MediaPad T3 7″ 3G 8Gb Space Gray 1. Apple iPad 32GB Space Grey (2018) 2. Honor 10i 2. Apple iPhone 11 128 ГБ 2. Irbis TZ725 7″ 3G 8Gb Black 2. Apple iPad Pro 11 56Gb (2018) 3. Samsung Galaxy A10 3. Apple iPhone XR 128 ГБ 3. Lenovo TB5 E7 TB-7104i 7″ 3G 16Gb Black 3. Apple iPad Pro 11 64Gb (2018)

Источник — «Связной»

Интересно и то, что больше всего на сибирском рынке было продано устройств в категории 5–8 тыс. рублей — это около 22% от общего количества. 14% проданных смартфонов относились к категории 8–10 тыс. рублей, 12% стоили от 10 до 13 тыс. рублей.

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