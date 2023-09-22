В «МегаФоне» рассказали, в какое время года выгоднее покупать смартфон

Руководитель отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Екатерина Иксанова рассказала, когда лучше всего покупать новый телефон для того, чтобы сэкономить. Ее рекомендации приводит пресс-служба оператора.



По опыту Екатерины Иксановой, на рынке смартфонов условно есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по более комфортной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели.

Как отмечает Екатерина Иксанова, как правило, Apple представляет свои новинки iPhone в сентябре-октябре. У Samsung модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S в марте, Galaxy Z Flip и Fold в августе.

Китайские бренды смартфонов выпускают новые модели каждый год в разное время. Например, в 2023 году Huawei презентовал свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представил новую линейку Redmi Note в конце апреле-начале мая. Смартфоны Infinix в начале июня, а Tecno в конце июня. Нonor выпустит новую модель только в октябре.

С выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung.

«Купить смартфон по выгодной цене можно также в период распродаж в ноябре. Скидки в честь «чёрной пятницы» предоставляют как розничные магазины, так и интернет-ритейлеры. Продолжительность акции зависит от конкретного продавца, обычно это 3–4 дня. Некоторые маркетплейсы предлагают скидки на товары весь ноябрь. Однако самую большую выгоду от покупок обещают именно в последнюю пятницу ноября. В 2023 году акция «чёрная пятница» продлится с 23 по 26 ноября, — рассказывает Екатерина Иксанова. — Не стоит забывать, что цены на смартфоны напрямую зависят от множества внешних факторов, в том числе от курса доллара. Поэтому перед покупкой смартфона нужно учитывать и это обстоятельство».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «МегаФон» открывает представительство в Киргизии.