Совет директоров Банка России сегодня, 28 февраля, принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. По заявлению регулятора, это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для того, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Данная мера, как сообщают представители регулятора, направлена, прежде всего, для поддержания финансовой и ценовой стабильности и защиты сбережений граждан от обесценения. Одной из целей данного шага может быть и остановка утечки средств граждан из банков после сообщения о возможном прекращении работы иностранных платежных систем.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте» – комментирует пресс-служба регулятора.

Значение в 20% – исторический максимум. Прежний рекорд, поставленный в декабре 2014 года (после перехода рубля на свободно плавающий курс и Крымского кризиса) составлял 17%.

В феврале Центробанк, напомним, повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2022 году с 7,3-8,3% до 9,1-11,3%.

Официальное заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно денежно-кредитной политики планируется на 20:00 по новосибирскому времени 28 февраля.