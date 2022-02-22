Губернатор Новосибирской области объявил о снятии части ковид-ограничений в регионе

В Новосибирской области принято решение о снятии части ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавирусной инфекции. Речь идет, в частности, об отмене QR-кодов на предприятиях сферы услуг.

О снятии части ограничительных коронавирусных мер сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Видео с обращением главы региона опубликовано в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

По словам губернатора, решение по снятию части ограничений было согласовано сегодня утром на заседании координационного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Они будут закреплены сегодня днем на внеочередном заседании правительства Новосибирской области.

Так, в регионе работодатели сами будут определять, какое количество работников следует вывести на удаленный режим работы, исходя из эпидситуации в коллективах. Кроме того, с 1 марта в Новосибирской области отменяется требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг. Речь идет о таких организациях, как парикмахерские, салоны красоты и другие. Ограничительная мера была введена в регионе в середине декабря прошлого года.

«С 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий на территории Новосибирской области в соответствии с графиком этих мероприятий на 2022 год, проведение которых было приостановлено с начала февраля», — сказал губернатор Андрей Травников.

Напомним, накануне новосибирские власти подтвердили выход региона на плато по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в Новосибирской области зафиксирован 5001 подтвержденный случай коронавируса, 20 февраля заболевание подтвердилось у 5 205 жителей региона.

В связи со снижением заболеваемости в регионе снимаются ограничительные меры. Так, с 21 февраля в Новосибирской области отмен всеобщий карантин в школах и детских садах.