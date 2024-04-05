Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири» начались 5 апреля в новосибирском бассейне «Нептун». Минспорта региона сообщает, что за награды поборются 280 участников.

По данным областного министерства, для участия в турнире прибыли спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Региональное минспорта сообщает, что впервые соревнования «Краса Сибири» состоялись в 2015 году: тогда старты принимал бассейн «Кристалл» города Бердска. Но уже в следующем году турнир «переехал» в областной центр и обрел постоянную прописку в 50-метровом бассейне «Нептун».

Также в этом году впервые в рамках «Красы Сибири» состоится этап Гран-при Федерации синхронного плавания России. Всего за сезон проводится четыре этапа Гран-при (с финалом в ноябре) — новосибирская площадка примет второй из них. Нынешний турнир стал восьмым по счету (перерыв в ежегодных соревнованиях был только в пандемийные 2020 и 2021 годы). Свое мастерство в «Нептуне» продемонстрируют женщины и мужчины (15 лет и старше), девушки и юноши (13–16 лет), девочки и мальчики (до 13 лет). Участники выступают сольно, дуэтами, в том числе смешанными, в группах и комбинированной программе (это групповые упражнения с «вкраплением» сольных и дуэтных партий).

Напомним, что новосибирский бассейн «Нептун» в октябре прошлого года открылся после масштабной реконструкции: капремонт фасада здания бассейна с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания и кровли проводился в рамках утвержденной правительством региона программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области».

Ранее мы сообщали, что новосибирские спортсмены взяли «бронзу» на первенстве России по хоккею с мячом.