Десять человек скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 5 001 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболевание выявили у 5 205 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шестеро мужчин в возрасте от 44 до 90 дет, а также четыре женщины в возрасте от 61 до 77 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 879 пациентов, в отделениях реанимации лечатся 307 человек. Аппарат ИВЛ требуется 42 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 5 001 человека, в том числе у 1 020 детей. Выздоровели 415 жителей региона. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 186 808 случаев коронавируса. 85 081 пациент полностью выздоровел, 4 885 скончались.

Отметим, новосибирские власти сообщили о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в Новосибирской области рассматривается возможность снятия части ограничительных коронавирусных мер.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области в официальном телеграм-канале со ссылкой на губернатора Андрея Травникова, решение о снятии части ограничений будет принято завтра, 22 февраля.

«Планируется рассмотреть отмену QR-кодов при посещении предприятий сферы обслуживания, возможность работодателям самостоятельно определять численность сотрудников, работающих удаленно, и разрешение проводить спортивные мероприятия со зрителями», — указано в сообщении.

Кроме того, с 21 февраля в регионе отменен всеобщий карантин в школах и детских садах. В настоящее время на карантине остается 23 школьных класса Новосибирска.